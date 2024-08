Auftakt für neues Landesjugendorchester Südtirol: Mitglieder gesucht

Der gebürtige Kolumbianer Edwin Cáceres-Peñuela hat die Ausschreibung für die künsterliche Leitung des neuen Landesjugendsymphonieorchesters Südtirol gewonnen; er hat Dirigieren am Konservatorium in Klagenfurt und am Mozarteum Salzburg studiert. Nun werden Orchestermitglieder gesucht. - Foto: © Simon Kupferschmied

Achammer: „Plattform, auf der unsere jungen Talente“

Trägerin des Landesjugendorchesters Südtirol ist die Landesdirektion deutsche und ladinische Musikschule der Deutschen Bildungsdirektion. „Wir freuen uns darauf, im kommenden Schuljahr mit diesem Orchesterprojekt wieder neu zu beginnen“, sagt Landesmusikschuldirektorin Alexandra Pedrotti und zeigt sich überzeugt, „dass mit Edwin Cáceres die künstlerische Leitung in besten Händen liegt.Neben entsprechenden fachlichen und pädagogisch-didaktischen Kompetenzen muss der künstlerische Leiter dazu imstande sein, einen heterogenen Klangkörper zu formen, der den unterschiedlichen Leistungsstandards der Orchestermitglieder gerecht wird.“Fachdozenten werden mit den Instrumentengruppen arbeiten. Die organisatorische Leitung hat die Direktorin der Musikschule Ritten-Sarntal Katharina Egger. Kooperationspartner des Orchesterprojektes sind die Landesschuldirektionen der deutschen, ladinischen und italienischen Bildungsdirektion, die italienische Musikschule Antonio Vivaldi und das Konservatorium Claudio Monteverdi Bozen.„Das neu gegründete Landesjugendorchester Südtirol schafft eine Plattform, auf der unsere jungen Talente ihre musikalische Leidenschaft im professionellen Austausch klangvoll entfalten können. Ich freue mich, dass wir mit diesem Projekt einen wichtigen Beitrag zur Jugendförderung und zur kulturellen Vielfalt in unserem Land leisten können“, unterstreicht Landesrat Philipp Achammer.„Wir beteiligen uns an der künstlerischen Leitung des Jugendorchesters, indem wir unsere Lehrkräfte für die Teilproben zur Verfügung stellen“, erklärt der Direktor des Konservatoriums Marco Bronzi. Und die Direktorin der Musikschule Vivaldi Livia Bertagnolli unterstreicht: „Wir arbeiten gerne mit und ermutigen unsere jungen Talente, sich für das Landesjugendorchester zu bewerben.“Instrumentalistinnen und Instrumentalisten aller 3 Sprachgruppen im Alter zwischen 13 und 28 Jahren, die in Südtirol ansässig sind, können sich innerhalb Oktober für das Landesjugendorchester bewerben: Online finden sich Informationen sowie der QR-Code zum Online-Bewerbungsformular. Für Orchestermitglieder, die ein entsprechendes Curriculum aufweisen, werden 10 Stipendien der Stiftung Südtiroler Sparkasse vergeben.