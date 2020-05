„Covid-19 und ich“: Neue Aktion des Südtiroler Jugendrings und STOL

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Tanja Rainer: Corona ist auch für junge Menschen ein großes, bestimmendes Thema – und sie haben eine Meinungen dazu, die gehört werden sollte. In der aktuellen Diskussion vermisse ich die Perspektive der Kinder und Jugendlichen. Alle angedachten Maßnahmen, die auch Kinder und Jugendliche betreffen, werden fast ausschließlich aus der Perspektive der Erwachsenen betrachtet.Mit dieser Aktion geben wir den jungen Menschen die Möglichkeit, ihre Meinung kundzutun und von ihren Erfahrungen zu berichten. Natürlich haben wir auch die Hoffnung, dass sie gehört werden.Rainer: Ja, genau. Im Rahmen dieser Aktion des Südtiroler Jugendrings und STOL kommt jede Woche, immer Dienstags, ein junger Mensch zu Wort, der zum Thema „Corona“ seine Wünsche an die Politik äußert oder von seinen Erfahrungen berichtet.Rainer: Alle jungen Menschen, die in Südtirol leben. Es kann mittels eines schriftlichen Statements und/oder auch in Form eines Videos zu den Corona-Herausforderungen Stellung bezogen werden. Jugendlichen wird so die Möglichkeit gegeben, den Entscheidungsträgern mitzuteilen, wie sie die Dinge sehen. Alternativ können die Jugendlichen auch aus ihrem Corona-Alltag berichten, uns daher eine Art „Erfahrungsbericht“ senden. Der Erfahrungsbericht kann im Unterschied zum Statement nur in schriftlicher Form – und nicht als Video – gemacht werden.Rainer: Genau, der Erfahrungsbericht gibt uns die Möglichkeit, zu verstehen, wie Corona das Leben von jungen Menschen beeinflusst hat. Das Statement im Unterschied dazu gibt uns die Möglichkeit, zu erfahren, was junge Menschen anders regeln würden – oder auch genau so, was sie richtig finden, was falsch. Beides dient dazu, unsere Perspektive auf diese Krise um den Blickwinkel der jungen Menschen zu erweitern.Rainer: Es ist einfach eine E-Mail mit dem Text und/oder ein Video sowie Angaben zur Person (Name, Alter, Gemeinde und eventuell ein Foto) zu schicken.Nähere Bedingungen finden sich auf www.jugendring.it . Wir hoffen auf alle Fälle, dass möglichst viele junge Menschen mitmachen, um uns ihre Meinung und ihre Erfahrungen mitzuteilen.

