Italien: Ab Montag fast 7 Millionen Schüler im Fernunterricht

Die Verschärfung der Corona-Regeln in weiten Teilen Italiens betrifft auch zahlreiche italienische Schüler und Studenten. Ab dem morgigen Montag werden 6,9 Millionen Schüler und Studenten gezwungen, den Unterricht online zu verfolgen: Das sind 8 von 10 (81 Prozent) der 8,5 Millionen Schüler, die an staatlichen und paritätischen Schulen eingeschrieben sind. In der letzten Woche waren es noch 5,7 Schüler gewesen.Ab Montag beginnt der Fernunterricht vor allem für die Schüler und Studenten aus den 3 Regionen Latium, Venetien und Piemont. Während für 95 Prozent der Schüler in Norditalien der Unterricht nur mehr online stattfindet, sind im Süden Italiens nur 2 von 3 Schüler vom Fernunterricht betroffen. Im Zentrum Italiens gibt es einen nationalen Durchschnitt von 8 von 10 Schülern, berichtet die Fachzeitschrift Tuttoscuola.In Südtirol bleiben die Grundschulen geöffnet. Für die Mittelschüler startet der Präsenzunterricht ab dem 22. März. Die Oberschulen wechseln voraussichtlich nach Ostern in Präsenz.

ansa/jot