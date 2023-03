Italienisch-Olympiade: Sophia Crivellaro und Alex Beato siegen

Italienweites Online-Finale am 20. April

Gymnasien

Fachoberschulen

Berufsschulen

10 Jahre Italienisch-Olympiade

Insgesamt 78 Finalistinnen und Finalisten der Schulwettbewerbe der Italienisch-Olympiade (L2) waren dieses Jahr am Start – 41 in der Kategorie Junior (erstes Biennium) und 37 in der Kategorie Senior (zweites Biennium und 5. Klasse). 13 Gymnasien, 5 Berufsschulen und 15 Fachoberschulen nahmen daran teil, darunter auch das polnische Gymnasium von Plock, wo Italienisch zu den beliebtesten Fremdsprachen gehört.Beim Wettbewerb, der in der Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation „Julius und Gilbert Durst“ in Brixen ausgetragen wurde, galt es, 25 Fragen zur italienischen Sprache und Kultur in eineinhalb Stunden zu lösen.Sophia Crivellaro von der Wirtschaftsfachoberschule „Heinrich Kunter“ in Bozen belegte in der Kategorie Junior den ersten Platz. Alex Beato vom Klassischen, Sprachen- und Kunstgymnasium „Walther der Vogelweide“ in Bozen ging als Sieger in der Kategorie Senior hervor, gefolgt von Greta Tonelli (Klassischen, Sprachen- und Kunstgymnasium „Walther der Vogelweide“) und Gabriel Guerriero (Realgymnasium Bozen) sowie David Testolin (Wirtschaftsfachoberschule Auer) und Alexander Regis (Sprachen- und Realgymnasium „Nikolaus Cusanus“ Brixen). Sophia Crivellaro und Alex Boato werden am 20. April am gesamtstaatlichen Online-Finale und am 3. Mai an der Preisverleihung in Rom teilnehmen.In den Kategorien der Gymnasien standen die „Junioren“ Riccardo Bissolo (Franziskanergymnasium Bozen), Christian Desideri (Kunstgymnasium „Cademia“ St. Ulrich), Samuel Rapetta (Sozialwissenschaftliches, Klassisches, Sprachen- und Kunstgymnasium Meran) auf dem Podest. In der Kategorie Senior waren es hingegen Nina Novalic (Klassisches, Sprachen- und Kunstgymnasium „Walther der Vogelweide“), Stefan Radovanovic (Realgymnasium „Albert Einstein“ Meran) und Lisa Tonelli (Realgymnasium Bozen).Bei den Fachoberschulen wurden in der Kategorie Junior Kate Turina (Wirtschaftsfachoberschule Raetia, St. Ulrich), Loren Seppi (Technisches Gymnasium La Villa/Badia), Tobias Dal Bosco (Technologische Fachoberschule „Max Valier“ Bozen) ausgezeichnet. In der Kategorie Senior waren es Jennifer Sandon (Wirtschaftsfachoberschule Bozen „Heinrich Kunter“), Paul Pedevilla (Fachoberschule für Bauwesen „Peter Anich“ Bozen) und Christian Pörnbacher (Technologische Fachoberschule Bruneck).Bei den Berufsschulen erzielten Ilias Hachad (Landesberufsschule für Handel und Grafik „Johannes Gutenberg“ Bozen), Lara Kostner (Landesberufsschule für das Gast- und Nahrungsmittelgewerbe „Emma Hellensteiner“ Brixen), Gabriel Innerkofler (Landesberufsschule für Handwerk und Industrie Bozen) die besten Plätze. In der Kategorie Senior waren es Roberta Metani (Landesberufsschule „Cademia“ St. Ulrich), Aurora De Cerchio (Landesberufsschule für Handel und Grafik „Johannes Gutenberg“ Bozen) und Muhamed Misini (Landesberufsschule für Handwerk und Industrie Bozen).Im Auditorium des italienischen Schulzentrums in Brixen fand am Nachmittag die Prämierung statt. Wie jedes Jahr wurde auch die Schule mit der besten Gesamtpunktezahl (Schulwettbewerb und Finale) ausgezeichnet, nämlich die Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation „Julius und Gilbert Durst“ in Brixen.Zu den besonderen Gästen der Veranstaltung gehörten Raffaella De Rosa von der Italienischen Bildungsdirektion, Piero Cegna und Maurizio Moretti vom Bozner Komitee der Gesellschaft „Dante Alighieri“, die Führungskräfte der teilnehmenden Schulen in Brixen und der ehemalige Direktor der Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation „Julius und Gilbert Durst“, Markus Liensberger.Das Organisationskomitee hat anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Olympiade für Italienisch als Zweitsprache (L2) jene Lehrpersonen, die an allen Ausgaben teilgenommen haben, besonders geehrt.