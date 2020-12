Italienische Schüler verbessern sich in Mathematik

Italienische Schüler sind in Mathematik besser als früher: Im letzten Jahr erzielten sie im Durchschnitt deutlich bessere Ergebnisse als in der Vergangenheit. Dies geht aus der TIMSS-Umfrage der IEA hervor, die das Erlernen von Mathematik und Naturwissenschaften in Grund- und Mittelschulklassen aufzeigt.