Kulturwettbewerb: Bis 31. März junge Ideen gesucht

„Aspiration & Inspiration“ ist das Thema des diesjährigen Kulturwettbewerbs „Generazioni“, den das Amt für Jugendarbeit in der italienischen Landeskulturabteilung gemeinsam mit den Sozialgenossenschaften „Young Inside“ und „Inside“ mit Unterstützung des für Jugendarbeit zuständigen Amtes in der Trentiner Landesverwaltung und der Region Trentino-Südtirol ausschreibt.Das Projekt „Generazioni“ zielt darauf ab, die Kulturschaffenden in Südtirol und dem Trentino zu vernetzen und zwar durch Veranstaltungen, kulturelle Projekte und politische Bildung. Die diesjährige Wettbewerbsausschreibung zum Thema „Aspiration & Inspiration“ richtet sich an Vereine, Genossenschaften, Stiftungen, Gremien und informelle Gruppen. Sie können bis Ende März ihre Projektvorschläge und Ideen zu diesem Thema einbringen. Die besten Vorschläge können mit einer Förderung von bis zu 12.000 Euro rechnen.„Junge Menschen sind unsere Zukunft“, unterstreicht der italienische Kulturlandesrat Giuliano Vettorato. „Gerade in einer Zeit wie dieser, in der die Pandemie unseren Alltag prägt, indem sie soziale Kontakte einschränkt, will diese Ausschreibung eine Kreativität belohnen und auszeichnen, die in konkrete Aktionen umgewandelt werden kann und soll“, sagt der Landesrat. Junge Menschen sollten den Wandel mitgestalten, mit ihren Ideen, Geschichten, Wünschen und Vorstellungen.

