Notbetreuung: Italienische Schulen wollen noch warten

„Wir werden die Einschreibungen für die Notbetreuung erst dann starten, sobald die Sicherheitsmaßnahmen feststehen“, zitiert Alto Adige online den Direktor der italienischen Bildungsdirektion Vincenzo Gullotta.„Es kann durchaus sein, dass auch wir am 18. Mai starten können“, so Gullotta weiter. Man wolle aber noch auf Anweisungen aus dem Sanitätsbetrieb warten, da es derzeit auch auf gesamtstaatlicher Ebene keine Sicherheitsmaßnahmen für einen Betreuungsnotdienst gebe.„Sobald wir genaue Vorgaben zur Einhaltung der Sicherheit haben, werden wir diese prüfen und dann sehen, wann wir mit dem Dienst starten können. Immerhin geht es hier um die Sicherheit der Kinder und auch des Personals“, schließt Gullotta.Der Notdienst ist auch Thema der Pressekonferenz am heutigen Dienstagnachmittag um 16.30 Uhr.

liz