Wettbewerb: Schüler präsentieren kreative Geschäftsideen für die Südtiroler Wirtschaft

Das sind die 3 Siegerprojekte

Anerkennungspreise

Ziel des Wettbewerbs war es, innovative Ideen für die Südtiroler Wirtschaft zu finden und das unternehmerische Denken der Jugendlichen zu fördern. Eine fünfköpfige Jury hatte die schwierige Aufgabe, aus insgesamt 57 Projekten die besten zu ermitteln. Die 3 Gewinnerprojekte überzeugten mit ihren originellen Ideen und der Umsetzbarkeit. Darüber hinaus hat die Jury weitere 7 Klassen mit einem Anerkennungspreis ausgezeichnet.Bei der Abschlussveranstaltung in der Handelskammer Bozen am Montag präsentierten die Schüler dem Publikum stolz ihre Projekte.Handelskammerpräsident Michl Ebner lobte die Jugendlichen: „Bei der Ausarbeitung der Projekte haben die Schülerinnen und Schüler nicht nur ihre Kreativität und Leidenschaft gezeigt, sondern auch ihre unternehmerischen Fähigkeiten. Es ist wichtig, sie bei ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung zu unterstützen.“Die Klasse 4TS3 der Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie „Marie Curie“ Meran (Prof.in Elke Kofler und Prof. Andreas Dietl) sicherte sich mit dem Projekt „Keschtn Traum“ Platz 1 und damit 1500 Euro für die Klassenkasse. Der alkoholfreie Likör aus Bio-Kastanien „Keschtn Traum“ ist eine Neuheit auf dem Südtiroler Markt. Zur Verwendung kommt er in der Patisserie sowie im Gastgewerbe und ist dabei für jeden geeignet - sogar für Kinder und schwangere Frauen.Die Klasse 3A der Landeshotelfachschule „Kaiserhof“ (Prof. Werner Plank) erreichte mit dem Projekt „Grauwasserfilter“ den 2. Platz und gewann 1000 Euro. Der Grauwasserfilter ist ein modulares Wasserfiltersystem, das zur Behandlung von grauem Abwasser aus Haushalten oder Gewerbebetrieben verwendet wird, so dass es für Bewässerungszwecke oder die Toilettenspülung wiederverwendet werden kann.Die Klasse 3B der Wirtschaftsfachoberschule Bruneck (Prof.in Sabine Beutel) landete mit dem Projekt „Smart Lock“ auf dem 3. Platz und erhielt 750 Euro für die Klassenkasse. Das Fahrradschloss „Smart Lock“ sichert das Fahrrad durch eine App, GPS-Modul und Alarmfunktion. Somit kann der Fahrradbesitzer seinen Drahtesel beruhigt und gesichert abstellen.Einen Anerkennungspreis zu je 300 Euro erhielten die Projekte „Takeaplay“ und „Lippre“ (Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie „Marie Curie“ Meran), „Bozner Schnecke“ (Scuola professionale CTS „Luigi Einaudi“ Bozen), „Stair-Lift“ (Wirtschaftsfachoberschule Bruneck), „Simple reading“ (Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation „Julius und Gilbert Durst“ Brixen), „CanaPan“ (Landesberufsschule für das Gast- und Nahrungsmittelgewerbe „Emma Hellenstainer“ Brixen) und „Wound-Away“ (Wirtschaftsfachoberschule Innichen).Die Klasse 4A der Wirtschaftsfachoberschule Innichen konnte abschließend einen zusätzlichen Preis im von Wert 300 Euro für die beste Präsentation entgegennehmen.