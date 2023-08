Zeit für Weiterbildung: Vielfältiges Angebot ab Herbst

Fast 150.000 Südtiroler nutzten das Bildungsangebot

Mit dem Schulstart im September starten auch die unterschiedlichen Weiterbildungsanbieter im Land mit ihrem Programm. Einen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten, sich in Südtirol im Erwachsenenalter weiterzubilden, bietet die Kursbroschüre „Zeit für Weiterbildung“, die das Landesamt für Weiterbildung jetzt neu herausgegeben hat. Auf 400 Seiten fasst die Broschüre die deutschsprachigen Angebote von privaten Bildungsanbietern, Landesberufs- und Fachschulen zusammen: Es sind zahlreiche Angebote aus Arbeitswelt und Berufsleben, Lehrgänge aus verschiedensten Bereichen, Grundbildungs- und Sprachkurse, Fortbildungen im Bereich neuer Medien genauso wie Kurse und Workshops zu Kochen und Genießen, Kreativität oder Gesundheit, Kultur, Politik oder Gesellschaft – das Angebot ist vielfältig und bunt.Fast 150.000 Südtiroler und Südtirolerinnen haben im vergangenen Jahr das Angebot einer Weiterbildungsorganisation genutzt. Rund ein Drittel davon hat sich an eines der 5 Bildungshäuser im Land gewandt, andere an eine Weiterbildungseinrichtung oder eine der Berufs- und Fachschulen. Der Bereich Berufliche Weiterbildung verzeichnet die meisten Teilnahmen – gefolgt von Sprachkursen, die auch vielfach Auswirkung auf die berufliche Nutzung haben. Neben der beruflichen Weiterentwicklung stehen aber auch das persönliche Interesse und die persönliche Entwicklung für viele Menschen im Vordergrund für die Wahl einer Weiterbildung.Die aktuelle Herbstbroschüre kann in den Weiterbildungsorganisationen, Raiffeisenkassen, Bibliotheken und Landesämtern abgeholt werden, telefonisch unter 0471 413395 sowie auf den Landeswebseiten im Bereich Weiterbildung unter Publikationen bestellt werden und wird landesweit kostenlos zugeschickt.In den Publikationen ist auch die neue Broschüre „Qualifizierung für Ausbildner*innen“ zu finden. Sie enthält Angebote im In- und Ausland für Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner, Lehrkräfte sowie Referenten und Referentinnen.Stets aktualisierte Informationen zu aktuellen Bildungsangeboten gibt es online auf dem Weiterbildungsportal im Südtiroler Bürgernetz oder direkt bei den jeweiligen Veranstaltern.