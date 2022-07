Eisacktaler Volkstheater: Romeo & Julia, ohne Tod kein Happy End

8. Juli

PREMIERE (Ausverkauft)



Dienstag

12. Juli



Mittwoch

13. Juli



Freitag

15. Juli



Samstag

16. Juli



Montag

18. Juli

Mittwoch

20. Juli

Donnerstag

21. Juli

Freitag

22. Juli

Montag

25. Juli

Dienstag

26. Juli



Seitdem ist das Eisacktaler Volkstheater fixer Bestandteil der Kulturszene in Südtirol. Der Verein ist Südtirols einzige periodische Freilicht-Theaterinitiative, die von einer Theatergemeinschaft von 33 Bühnen ausgehtAuf die Freilichtbühne 2022 kommt ein besonderes Gustostück: eine Komödie des österreichischen Kabarettisten Michael Niavarani:Die höchst beklagenswerte und gänzlich unbekannte Ehe von ROMEO & JULIA – ohne Tod kein Happy EndAls Regisseur für dieses heitere Stück konnte Konrad Hochgruber, Schauspieler, Regisseur, Schauspiellehrer und Theatermacher, gebürtiger Pustertaler, gewonnen werden.Bühnenbild: Joahannes Schlack, Kostümbild: Sieglinde Michaeler und Walter Granuzzo, Licht: Werner LanzDer Inhalt ist rasch auf den Punkt gebracht: Die Sprosse der verfeindeten Familien Montague und Capulet Romeo und Julia überleben den im Shakespeare-Original vorgesehenen dramatischen Doppeltod, stürzen sich ins paradiesische Eheleben und finden sich 30 Jahre später vor den Scherben ihrer Beziehung: Untreue, Misstrauen und Intrige sind die bittere Würze einer kraftlos gewordenen Vernunftehe, die sich an Konvention und Alltag mehr orientiert als an den einst sinnlich gehauchten Liebesschwüren.NEUER SPIELORTam Stiftsplatz vor der Engelsburg des Kloster Neustift bei Brixen (wie schon vor 30 Jahren)SPIELTERMINE (jeweils 21:00 Uhr)Freitag