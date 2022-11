Filmclub: Eine Hommage ans Kino in 5 Film-Matinées

Termine und Filme

Beginn der Matinée ist jeweils um 10.30 Uhr. Es gibt bei jedem Termin eine kurze Einführung und im Anschluss einen gemütlichen Umtrunk im Foyer, bei welchem das Publikum sich in geselliger Runde über das Gesehene austauschen kann.Gezeigt werden insgesamt 5 Filme, allesamt Klassiker der Filmgeschichte. Darunter 2 Filme von Rainer Werner Fassbinder, dem Enfant terrible des deutschen Kinos der Nachkriegszeit: „Die Ehe der Maria Braun“ und „Angst essen Seele auf“. Eine Hommage an den unbequemen Regisseur, anlässlich seines 40. Todesjahres, der mit seinen Filmen die Filmgeschichte tiefgreifend verändert hat.Mit „Außer Atem“ wird eine weitere Referenz an einen ganz Großen der Filmgeschichte erwiesen, dem erst kürzlich verstorbenen Altmeister und Mitbegründer des modernen Kinos: Jean-Luc Godard.Ein besonderes Highlight verspricht die Vorführung des Films „Das Versprechen“ von Margarethe von Trotta zu werden. Frei nach dem Motto the best things in life are analog wird der Film auf 35mm vorgeführt. Die Untertitel des Films wurden von der ehemaligen Mitarbeiterin des Filmclubs, Evelyn Raffeiner, und von Oscar La Rosa erstellt. Der Filmclub ist im Besitz einer der raren 35mm Kopien des Films und freut sich daher besonders, dass der Film nun wieder gezeigt wird. Bei der Vorstellung werden sowohl Evelyn Raffeiner als auch Oscar La Rosa anwesend sein.26. November, 10.30 Uhr, CITY LIGHTS – LUCI DELLA CITTÀ, Regie: Charles Chaplin, Stummfilm, 86 Min., Einführung: Martin Kaufmann10. Dezember, 10.30 Uhr, DIE EHE DER MARIA BRAUN, Regie: Rainer Werner Fassbinder, deutsch mit ital. UT, 115 Min., Einführung: Bobbi Gualtirolo14. Jänner, 10.30 Uhr, AUSSER ATEM, Regie: Jean Luc Godard, franz. mit ital. UT, 87 Min., Einführung: Lorenzo Ferrarese28. Jänner, 10.30 Uhr, DAS VERSPRECHEN, Regie: Margarethe von Trotta, deutsch mit ital. UT, 115 Min., Einführung: Evelyn Raffeiner und Oscar La Rosa11. Februar, 10.30 Uhr, ANGST ESSEN SEELE AUF, Regie: Rainer Werner Fassbinder, deutsch mit ital. UT, 89 Min., Einführung: Martin Kaufmann