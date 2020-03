MusikSchmankerl: „HamonischKomisch“ bringt Stimmung in den Hausarrest

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Harmonisches komisch? Komisches harmonisch? Ja, das auch, aber nicht nur! Ein stetig wachsendes Repertoire zeigt das Ensemble „HarmonischKomisch“ in Bewegung.Man geht ja mit der Zeit. Wenn auch manchmal zurück. Vielfältig und spannend, garantiert nie langweilig. Meist modisch, aber manchmal auch altmodisch. Und hin und wieder ganz und gar nicht komisch oder harmonisch.Tenor: Günther „Semmel“ Oss EmerTenor Dieter FinkTenor Karl „Chap“ HeidenbergerBariton: Georg HerbstBass Roland ContPaino und Solist: Dietmar OberrauchBei diesen 6 Herren kommt auch der Witz nicht zu kurz. Frech – doch nie unbesonnen. Man will ja Spaß und Unterhaltung. Das Publikum lehnt sich zurück und genießt. Und lässt die Welt ein bisschen draußen.So wie in diesem Video.Das Vokalensemble HarmonischKomisch besteht seit Sommer 2006, in der jetzigen Besetzung seit Anfang 2016.

