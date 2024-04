Happy Birthday, Südtiroler Chorverband!

Ehre, wem Ehre gebührt – Erinnerungen an das Jahr 2010 (von links): Chorverbands-Obmann Erich Deltedesco, der bereits gestorbene Altobmann Josef Pircher und die damalige Kulturlandesrätin Sabina Kasslatter Mur. - Foto: © fm

Hugo Perathoner als Bundesobmann und Heinz Deluggi als Bundeschormeister bildeten die erste Führungsspitze. Mit 11 Männergesangvereinen, 2 gemischten Chören und einer Mädelsinggruppe nahm der Verband vor 75 Jahren seine Tätigkeit auf. Heute zählt er 393 Chöre mit 8929 Sängerinnen und Sängern.Den Chorverband führen aktuell Verbandsobmann Erich Deltedesco und Verbandschorleiterin Renate Unterthiner an. „Stellvertretend für das ehrenamtliche Engagement aller in diesen 75 Jahren möchte ich Siegfried Tappeiner und Josef Pircher nennen“, sagt Deltedesco.„Tappeiner hat den Südtiroler Sängerbund, wie der Chorverband damals hieß, von 1975 bis 2001 als Obmann geleitet und unter seiner Obmannschaft hat sich der Verband vom kleinen Verein zu einem großen Kulturverband entwickelt, der zwischen Tradition und Weltoffenheit vermittelte und so die gesamte Chorkultur in Südtirol wegweisend prägte.“Und er ergänzt: „Mein Vorgänger Josef Pircher hat das reiche Erbe Tappeiners respektvoll verwaltet und vermehrt. Seit 2010 darf ich mit Freude an der Spitze des Verbandes stehen. Gemeinsam mit dem Vorstand und Musikrat bin ich seit damals bemüht, in Demut das blühende Erbe meiner Vorgänger gewissenhaft zu verwalten und auszubauen, die Chorkultur hochzuhalten und für die vielen singenden Menschen in unserem Land da zu sein.“