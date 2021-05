Filmclub zeigt Kurzfilm „Testa o croce“

Der Film basiert auf einer wahren Geschichte, wie die Filmemacherin im Gespräch mit Bobby Gualtirolo verrät. Es ist die Geschichte eines Schauspielkollegen und guten Freund, der dem Glücksspiel verfallen ist. Im Film steht Alessandro kurz vor einer entscheidenden Wendung in seiner beruflichen Karriere. Doch ohne es zu merken begibt er sich in die Abhängigkeit des Glücksspiels und riskiert so wie sein Vater vor vielen Jahren seine berufliche Laufbahn.Caterina Gabanella war gefesselt von dieser Biografie ihres Freundes. Auf der einen Seite die Spielsucht, auf der anderen Seite das erfolgreiche Leben eines gefeierten Schauspielers.Der Film wurde von der jungen Bozner Produktionsfirma Frabiato Film mitproduziert. Der Film ist gut besetzt und profitiert von dem besonderen Engagement des bekannten italienischen Schauspielers Paolo Rossi in der Rolle des Vaters.Ab 20. Mai ist der letzte Film in der Online-Reihe „#filmcreativesbz“ zu sehen. Gezeigt wird PLINDERN des gebürtigen Kastelruther Filmemachers und Produzenten Hannes Lang. In diesem einfühlsamen Dokumentarfilm beobachtet er den Alltag seiner Großeltern, deren Alltagsroutine durch den bevorstehenden Umzug vom alten Bauernhof in eine moderne, seniorengerechte Wohnung aus der Balance gerät.#filmcreativesbz ist eine online-Filmreihe des Filmclubs. 6 lokale Filmemacher geben Einblick in ihr Schaffen.

