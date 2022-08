Groschups Klassiker zum Wiedersehen: „Love Me Tender“

Action, Romantik und vier unvergessene Lieder von Elvis machen diese außergewöhnliche Filmromanze zu einem echten Klassiker, der nicht nur seine Fans in seinen Bann zieht. Der weltberühmte Titelsong „Love me Tender“ wurde zu einem der größten Erfolge des legendären Kings of Rock n'Roll! + Von Helmut Groschup

Am 15. November 1956 findet in New York eine spektakuläre Filmpremiere statt: Zum ersten Mal ist der junge King of Rock'n'Roll auf der Leinwand zu sehen: Elvis Presley gibt sein Schauspieldebüt in dem Western "Love Me Tender". - Foto: © wikipedia commons