Kinos in Südtirol: „Sperren heute noch nicht auf“

„Wir sperren heute nicht unsere Kinos auf, niemand in Südtirol. Zurzeit ist es weder wirtschaftlich noch organisatorisch tragbar. Außerdem fehlen Filme“, erklärt die Direktorin des Cineplexx Bozen, Marlene Sebastiani, auf Nachfrage von STOL.„Wir warten noch ab, wie sich die Situation weiterentwickelt und ob es Neuigkeiten bezüglich Distanzierungsmaßnahmen geben wird. Voraussichtlich werden wir erst Ende Juli, Anfang August unser Kino wieder aufmachen.“Dies gilt auch für andere Kinos in Südtirol: „Wir haben geplant, Anfang Juli unsere Kinos wieder zu öffnen“, betont Helene Christanell, die Direktorin des Filmclubs Kaltern.„Zurzeit führen wir noch Gespräche mit unseren Sicherheitsberatern bezüglich Distanzierungsmaßnahmen. Was das Programm anbelangt, so werden wir noch einige Filme bringen, die wir im März nicht mehr zeigen konnten. Wir haben bereits in den vergangenen Jahren die Erfahrung gemacht, dass die Kinobesucher auch gerne Einzelvorführungen von Wiederholungen sehen wollen. Neustarts gibt es ja kaum, nur einzelne in Österreich und in Deutschland.“Auch die Theatertüren bleiben bis auf Weiteres in Südtirol geschlossen, das kulturelle Angebot wird weiterhin online angeboten, etwa von den Vereinigten Bühnen Bozen Das Freilichttheater kommt in Südtirol hingegen wieder langsam ins Rollen, so wird in Lana derzeit das Stück „Der letzte Schweinebraten“ gezeigt. STOL hatte exklusive Einblicke gezeigt.

eva/liz