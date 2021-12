Luis aus Südtirol zu Silvester bei ServusTV

In „Speck mit Schmorrn“ kommt nicht nur Luis aus Südtirol zu Wort, sondern auch der Erfinder und Darsteller der Südtiroler Kultfigur, Manfred Zöschg. Luis lässt die Entwicklung vom „Fensterln“ hin zum Online-Dating Revue passieren, berichtet von der Landung eines UFOs bei ihm im Garten und beweist, dass er auch rappen kann. Natürlich hat er auch zum Thema Essen jede Menge zu sagen.Sein Fazit: Seit sich der Mensch aussuchen kann, was er isst, will er nichts mehr essen. Schlankheitswahn, Etikettenschwindel, schädliche Inhaltsstoffe und Unverträglichkeiten lassen einem den Appetit vergehen, doch mit einem guten Stück Speck ist für Luis die Welt wieder in Ordnung.Luis, Erfinder und Ewig-Lausbub Manfred Zöschg, ergänzt das Programm mit spannenden und unterhaltsamen Geschichten aus seinem Alltag und Familienleben.Zum Jahrsende darf nochmal richtig gelacht werden. „Das Beste zum Schluss“ präsentiert die Köstlichkeiten des Kabarett-Jahres 2021 bei ServusTV. Mit dabei ist unter anderem die preisgekrönte Kabarettistin Martina Schwarzmann, deren braves Bühnenoutfit die Inhalte ihres Programms nicht wirklich widerspiegelt.Publikumsliebling Viktor Gernot kommentiert gewohnt scharfsinnig den Wahnsinn des Alltags und die Leiden des Älterwerdens. Das niederbayrische Multitalent Martin Frank erklärt, warum Käse nicht immer alles besser macht und Photoshop das neue Blinddate ist.Und im Beitrag des liebenswürdigen Bergbauers Luis aus Südtirol wird das eine oder andere Flirt-Geheimnis der Italiener verraten.

