Südtiroler bei RTL-Show: Kann der „Magier" überzeugen?

Bluff oder Bombenstimme? Die RTL-Musik-Gameshow „I can see your Voice“ geht in diesem Jahr mit dem neuen Namen „Zeig uns deine Stimme“ weiter. Mittendrin: der Südtiroler Werner Hohenegger, der als der „Magier“ antritt.