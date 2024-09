30 Jahre UNIKA : Die Künstlervereinigung lädt zur Jubiläumsausgabe der Messe

Ein Werk von Matthaeus Kostner. - Foto: © matthaeus kostner | www.kostner.

Mit UNIKA gegen das Verschwinden der sakralen Kunst

Ein weiteres Werk von Kostner. - Foto: © matthaeus kostner | www.kostner.

Auftakt am 11. September

An den 4 Ausstellungstagen können Interessierte von 10 bis 19 Uhr in die beeindruckende Welt der UNIKA-Künstlerinnen und Künstler eintauchen. Die Vereinigung wurde 1994 gegründet, um die Tradition der weltberühmten Holzschnitzkunst weiterzutragen, heißt es in einer Aussendung der Vereinigung.Durch den Einzug industrieller Fertigungstechniken und dem sinkenden Interesse an sakraler Kunst drohte dieses Kulturgut zu verschwinden. Deshalb gründetet eine kleine Gruppe innovativer Holzbildhauer die Kunsthandwerksgenossenschaft UNIKA – mit Fokus auf rein handwerklichem Schaffen. Stets kreativ und innovativ, entwickelte sich die Vereinigung in den 30 Jahren zu einer renommierten Plattform für Bildhauerei, Drechslerei, Malerei und Fotografie.Den Auftakt der Kunstmesse bildet die Vernissage am 11. September ab 18.30 Uhr. Ein besonderes Highlight dieser Jubiläumsausgabe ist das Gemeinschaftswerk „UNIKAdo“ – eine Aussichtsplattform als künstlerische, begehbare Installation. Zu den Höhepunkten zählt auch „UNIKA’s LONG Night“: Ab 20.30 Uhr tritt der Südtiroler Singer-Songwriter Max von Milland auf.Tickets sind direkt vor Ort oder online unter www.unika.org und www.valgardena.it erhältlich. Der Eintrittspreis für die Kunstmesse beträgt 10,00 € und für UNIKA’s LONG Night 30,00 €. Allen Gästen steht ein gratis Shuttledienst zwischen dem Antoniusplatz in St. Ulrich und dem Tennis Center in Runggaditsch zur Verfügung.