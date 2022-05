Ausstellung „Utopia“ des Kunstgymnasiums „Cademia“ in Gröden

Lehrer, Eltern und Schüler waren bei der Eröffnung anwesend sowie einige Kunstinteressierte. - Foto: © Cademia

Die Ausstellung spiegelt die 3 Fachrichtungen der Schule wieder. - Foto: © Cademia

Mit der Vernissage am Dienstag wurde die Ausstellung eröffnet. Die Maturanten des Kunstgymnasiums „Cademia“ in St. Ulrich in Gröden zeigten voller Stolz, was sie in den vergangenen 5 Schuljahren gelernt haben. Lehrer, Eltern und Schüler waren bei der Eröffnung anwesend sowie einige Kunstinteressierte.Die Vertreterin des Kreises für Kunst und Kultur bedankte sich bei den Maturanten für die tollen Werke und ihr Engagement für die Kunst. Eine Kunstlehrperson hob die Wichtigkeit der Ausstellung für die Schule und die Maturanten hervor und bedankte sich für das intensive Schuljahr. Die Vernissage wurde von 3 Maturanten musikalisch umrahmt. Am Ende wurde das Buffet eröffnet.Die Ausstellung spiegelt die 3 Fachrichtungen der Schule wieder. Mit den verschiedenen Werken zeigen die Maturanten was sie in ihrer Fachrichtung gelernt haben. Die Schüler besuchten die Fachrichtungen Bildnerisches Gestalten, Design und Grafik. Zu sehen sind in der Ausstellung dementsprechend Gemälde, Skulpturen, Designerstücke und ein Video.Einige Tage zuvor organisierte ein Maturant, der auch an dieser Ausstellung beteiligt ist, seine eigene Ausstellung. STOL hat darüber berichtet. Die Ausstellung „Utopia“ ist noch bis 31. Mai in St. Ulrich zu sehen.