Grafikwettbewerb: Südtirol-Preis für Judith Neunhäuserer

Südtirol-Preis für Judith Neunhäuserer

Auch Tom Eller und Michael Fliri ausgezeichnet

Das Land Südtirol beteiligt sich seit 1993 am Österreichischen Grafikwettbewerb. Dieser älteste künstlerische Wettbewerb Österreichs entstand nach einer Idee des Künstlers und Grafikers Paul Flora und wurde 1952 erstmals vom Land Tirol ausgeschrieben. Neben dem Land Tirol, der Landeshauptstadt Innsbruck und verschiedenen österreichischen Bundesländern stiftet auch das Land Südtirol einen der Preise, die im Rahmen des Wettbewerbs vergeben werden. Der Preis des Landes Südtirol ist mit 4000 Euro dotiert und ist damit der zweithöchstdotierte Preis.Die Jury des Grafikwettbewerbes 2023, in der Südtirol durch Museion-Direktor Bart van der Heide vertreten war, hat Ende Oktober ihre Entscheidungen gefällt. Der Preis des Landes Südtirol wurde der Südtiroler Künstlerin Judith Neunhäuserer für ihre Arbeit “The Structure of the Atoms of the Periodic Table and Some Compounds, Assessed With the Microscopic Vision of the Third Eye (Symmetry of Red and Blue Screws), Diptychon, 2023, Ölkreide und Pinsel (Tusche) auf Graupappe, zuerkannt. Judith Neunhäuserer ist 1990 in Bruneck geboren und stammt aus Olang, seit kurzem ist sie in München wohnhaft.Neben Judith Neunhäuserer konnten sich zwei weitere Südtiroler Kunstschaffende beim diesjährigen Grafikwettbewerb behaupten: Der aus Meran gebürtige Tom Eller sicherte sich mit seiner Synchrotron-Radierung „Trope“ den mit 3000 Euro dotierten Preis des Landes Niederösterreich und der aus Schlanders stammende Michael Fliri erhielt mit seiner digitalen Siebdruckarbeit „Zoomorphic“ den Preis der Raiffeisen-Landesbank Tirol von 1000 Euro zugesprochen.Landesrat Philipp Achammer bezeichnet den Österreichischen Grafikwettbewerb als „eine der besonders erfolgreichen Gesamttiroler Kulturkooperationen und einen der renommiertesten Kunstwettbewerben Österreichs“. Es freue ihn, dass Künstlerinnen und Künstler aus Südtirol Jahr für Jahr die Möglichkeit nutzen, sich mit ihren Werken dem Wettbewerb zu stellen und dies nicht selten mit Erfolg. Den Preistragenden des diesjährigen 38. Grafikwettbewerbs spricht der Landesrat seine Gratulation aus.Preisverleihung und Ausstellungseröffnung am 7. DezemberDie feierliche Preisverleihung findet am Donnerstag, 7. Dezember, im Ferdinandeum in Innsbruck statt, und zwar im Rahmen der Eröffnung der Ausstellung, in welcher die ausgezeichneten Werke zu sehen sind. Die Ausstellung wird um 18 Uhr eröffnet. Der Eintritt ist frei.