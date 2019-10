Meran: Schmuckdesignerin Ruth Pinzger stellt aus

Die Arbeiten der in Wien lebenden Goldschmiedemeisterin nehmen Anleihen an Formen und Oberflächen aus der Natur.





Auch Eindrücke von ihren Reisen – eine davon führte sie 2018 in die Antarktis – fließen in ihre Schmuckstücke ein. Diese verarbeitet sie zu Unikaten aus Silber und recyceltem Gold, oft kombiniert mit Edelsteinen, Perlen, Holz und „Fundstücken“ verschiedenster Art.Mit der Ausstellung in der Galerie am Pfarrplatz in Meran zeigt die in Wien lebende Schmuckdesignerin nun erstmals ausgewählte Stücke in Südtirol.Öffnungszeiten der AusstellungGalerie am PfarrplatzPfarrplatz 9, MeranFreitag, 4. Oktober 14:00 Uhr, Vernissage 19:00 UhrSamstag, 5. & Sonntag, 6. Oktober 10:00 - 12:30 & 14:00 – 18:00 Uhr

