Museion beteiligt sich an der MuseumWeek

Jeder Tag ist einem Thema gewidmet, mit besonderer Aufmerksamkeit für die Situation, in der wir gerade leben – von Kulturprojekten, die in den Zeiten des Kontaktverbots entstanden sind, bis zum Konzept des „Zusammenseins“.In den sozialen Netzwerken und auf ihren Web-Seiten kommunizieren die Museen weiterhin und halten „virtuell“ den Kontakt zu ihren Besucherinnen und Besuchern aufrecht. Diese werden eingeladen, bei der MuseumWeek mitzumachen und Erinnerungen oder Bilder zu den einzelnen Museen teilen.Das Museion hofft, den Erfolg der vergangenen Ausgaben wiederholen zu können und lädt daher dazu ein, seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken zu folgen und sich auch aktiv zu beteiligen. Hashtag: #MuseumWeek

eva