Sophie Lazari ist HGV-Künstlerin des Jahres

Der Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) hat das Projekt gemeinsam mit dem Südtiroler Künstlerbund (SKB) ins Leben gerufen, mit dem Ziel, 2 im Alltag fremde Bereiche, die Kunst und die Hotellerie und Gastronomie, in einem Zusammenspiel auf Augenhöhe zu bringen. Der Preis wird seit 2016 jährlich vergeben. Bisherige Preisträger waren Sissa Micheli, Ingrid Hora, Robert Pan, Josef Rainer, Robert Bosisio und Elisa Grezzani.Die Jury des Kunstpreises, bestehend aus Vertretern des HGV und des SKB sowie 2 Kunstexperten, hat nach einer Ausschreibung die Siegerin des heurigen Jahres ernannt. Die Wahl ist auf Sophie Lazari gefallen. Das Gesamtwerk besteht aus einem Einzelstück, einen bemalten Tisch, der sich besonders zum Watten eignet und aus einer limitierten Edition von modifizierten Wattkarten.„Der Projektvorschlag der Künstlerin ist in sich sehr stimmig. Das Original steht in engem Bezug zur künstlerischen Arbeit von Sophie Lazari. Die Editionen, weitergedacht als Wattkarten geben dem Kunstwerk einen spielerisch geselligen Charakter. Überzeugt hat uns auch die Idee, dass ein Massenprodukt, wie die Spielkarten, exklusiv als limitierte Auflage Verwendung findet “, lautet das Statement der Jury.Das originale Kunstwerk wird Teil der Kunstsammlung des HGV sein. Eine abgewandelte Form des Kunstwerks in limitierter Auflage wird als einzigartiges Präsent bei besonderen Anlässen an Gastwirte übergeben. „Wir freuen uns, bei dieser Aktion mit der Südtiroler Kunstszene zu interagieren und aus dem Potenzial der kreativen Köpfe im Land zu schöpfen“, betont HGV-Präsident Manfred Pinzger.SKB-Präsident Alexander Zoeggeler lobte das branchenübergreifende Projekt. „Der HGV-Preis ist ein gelungenes Beispiel für die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Kunst und Tourismusbranche und eine gute Möglichkeit, der aufstrebenden jungen Künstlerschaft in Südtirol Wertschätzung entgegenzubringen“, zeigt sich SKB-Präsident Alexander Zoeggeler erfreut.Bart van der Heide, Direktor des Museion und Mitglied der Jury des Kunstpreises, hielt die Laudatio auf Sophie Lazari und betonte, dass der Preis die Position der Kunst stärke und eine zusätzliche Förderung der Südtiroler Künstler darstelle.Sophie Lazari ist 1997 in Bologna geboren und in Südtirol aufgewachsen. Sie studierte visuelle Kommunikation/Illustration bei Hennig Wagenbreth an der Universität der Künste (UDK) in Berlin. Heute lebt und arbeitet die Künstlerin in Berlin.