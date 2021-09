Taliban, Nazis und Vandalen: Wenn Menschen Kultur zerstören

„Dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen.“ In seinem unbekannten Bühnenstück „Almansor“ mit Spanienbezug schreibt Heinrich Heine 1823 den vielzitierten Satz. Er findet sich auch in einem neuen Buch, das sich den Kulturzerstörungen widmet. + Von Eva Gratl