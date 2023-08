Wenn Grenzen verbinden – Kunstausstellung in Heustadel

In Wirklichkeit sind die beiden Gemeinden Unsere Liebe Frau im Walde- St. Felix und Borgo d'Anaunia miteinander verbunden und das nicht nur durch das Nonstal auf der Landkarte, sondern auf eine Art und Weise, wie sie einzigartiger kaum sein könnte. Denn Angrenzen bedeutet auch Aufeinandertreffen und Beeinflussen.





„LA fienstra“ von Gino (Luigi) Castelli. - Foto: © mir Die Grenzen überwinden Das Wort „sconfine“ gibt es nicht, und genau darum geht es den Künstlern und Organisatoren bei ihrer Ausstellung. „Es geht darum, weiter zu gehen. Über die Grenzen hinaus zu gehen“, unterstreicht Giuseppe Tasin, Kurator der Ausstellung. Kunst als Verbindung „Der Widumstadel als Ausstellungsort in Unsere Liebe Frau im Walde steht bildlich genau dafür. Er ist durch die dort ausgestellten Votivbilder der Wallfahrtskirche mit ihr verbunden“, erklärt die Organisatorin Marina Eccher. Das macht den Widumstadel zum Verbindungsglied zwischen Irdischem und Überirdischem.



Der Widumstadel bei der Eröffnung in Unsere Liebe Frau im Walde. - Foto: © mir

So mischen sich unter die zahleichen Kunstwerke, die auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein könnten, auch Votivbilder aus der örtlichen Wallfahrtskirche.



Die ausgestellten Votivgabe gehen auf über 1000 nach Christus zurück. - Foto: © mir Eine besondere Kirche für eine besondere Gegend Eine weitere Besonderheit in dieser vielfältigen Gegend: Die Wallfahrtskirche in Unsere Liebe Frau im Walde ist eine der wenigen Kirchen, die auf sumpfigem Talgrund erbaut wurden und nicht, wie sonst üblich, auf einer erhöhten Stelle. Kunterbunt und trotzdem verbunden So reihen sich neben den Exvoto auch tanzende Clowns, Stillleben, pilgernde Klosterfrauen und abstrakte Silhouetten an Wänden, die selbst Geschichte erzählen. Eingebettet in den urigen Widumstadel, der ursprünglich für die Lagerung des Heus diente, wird er heute als funktioneller Veranstaltungsraum genutzt.



Die unterschiedlichsten Bilder schmücken die Wände des ehemaligen Heuschobers. - Foto: © mir



„Mascherine“ von Nerio Fontana, zu sehen in Unsere Liebe Frau im Walde.<?ZP?> - Foto: © mir



Das italienischsprachige Dorf Tret ist nur rund 6 Kilometer vom deutschsprachigen Ausstellungsort Unsere Liebe Frau im Walde entfernt.



ZUR AUSSTELLUNG



Organisiert durch die Region Trentino-Südtirol und von Marina Eccher, kuratiert von Giuseppe Tasin, wird die Kunstausstellung „Sconfini“ noch bis 24. September in beiden Dörfern zu sehen sein.

In Tret in der „casa sociale“ und im Widumstadel in Unsere Liebe Frau im Walde.Neben Alexander Henry, Alessio Amoroso, Peter Conrad Bergmann und Gino (Luigi) Castelli sind noch weitere Künstler der Region vertreten und sie bereichern, jeder Künstler auf seine Art, die beiden Dörfer.