Ladinische Sagen sollen Unesco-Kulturerbe werden

Dolasila, die Gana von Puez, die Nachtigall vom Langkofel und viele mehr: Jahrtausende lang wurden die ladinischen Sagen weitererz√§hlt ‚Äď nun sollen sie zum Weltkulturerbe der Unesco werden. Dies sei wichtig f√ľr alle ladinischen Gemeinschaften nicht nur in Trentino-S√ľdtirol, sondern auch f√ľr jene in Venetien, im Kanton Graub√ľnden in der Schweiz und in Friaul Julisch-Venetien, unterstrich der Landesrat f√ľr ladinische Bildung und Kultur Daniel Alfreider am Freitag, 1. September bei der Vorstellung des Vorhabens gemeinsam mit dem Regionalassessor Manfred Vallazza und Professor Pier Luigi Petrillo in St. Martin in Thurn.‚ÄěDie ladinischen Sagen verbinden mehrere Alpenl√§nder kulturell und sprachlich und sind so wertvolles Erbe‚Äú, betonte Alfreider. ‚ÄěDurch das Vorhaben werden nicht nur die Sagen aufgewertet, sondern auch die ladinische Kultur und Sprache insgesamt, was von gro√üer Bedeutung f√ľr unsere Minderheit ist, deshalb sollten wir gemeinsam daf√ľr arbeiten‚Äú, sagte Alfreider.F√ľr die finanzielle Unterst√ľtzung durch die Region Trentino-S√ľdtirol sei gesorgt, sicherte der Regionalassessor f√ľr den Schutz und die F√∂rderung der zimbrischen, der Fersentaler und der ladinischen Sprachminderheiten Vallazza zu: Das Vorhaben sei eine Herausforderung, aber mit der tatkr√§ftigen Unterst√ľtzung der Jugend schaffbar.Die Universit√§t Unitelma in Rom konnte gewonnen werden, das Kandidaturverfahren zu koordinieren und bis Ende 2024 voranzutreiben. Professor Petrillo, Inhaber des Unesco-Lehrstuhls an Unitelma, erinnerte nochmals an die Kriterien, die die Unesco f√ľr die Einstufung als Weltkulturerbe (Konvention von Paris 2003) festgelegt hatte. Petrillo erkl√§rte, wie der Prozess verlaufen sollte und betonte, dass es notwendig sei, weiterzuarbeiten, um das Vorhaben erfolgreich abzuschlie√üen.Die erste Aufgabe besteht darin, ein digitales Archiv des immateriellen kulturellen Erbes zu erstellen, um die Zeugnisse der kulturellen Vitalit√§t und Produktivit√§t der ladinischen Orte zu bewahren: in Literatur, bildender Kunst, Musik, kollektiver Vorstellungskraft und vielem mehr.