Onlinelesung: Gedichte und Geschichten rund um Ostern

Damit Familien, Angehörige und Interessierte in einer gemeinsamen Veranstaltung maßnahmenkonform zusammenkommen können, lädt die aus Terlan stammende und in Hamburg lebende Schauspielerin Doris Pigneter zusammen mit dem Seniorenheim „Pilsenhof“ und dem Bildungsausschuss Terlan am Gründonnerstag und am Ostersonntag zu kurzen Online-Osterlesungen ein, die über die Plattform Zoom angeboten werden.Das Programm setzt sich zusammen aus Briefen, Gedichten, Märchen und Informativem von Christian Morgenstern, Peter Huchel, Friedrich Rückert und anderen Autoren.Die Lesungen beginnen an beiden Tagen um 15 Uhr. Alle Interessierten können kostenlos daran teilnehmen. Spenden zur Unterstützung der Aktion sind herzlich willkommen.Meeting-ID: 401 404 2021

