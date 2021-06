Was Fußball mit Kultur zu tun hat

„Der Fußball produziert so viel Ästhetisches, von seiner Choreografie her und von seiner Art und Weise, wie er aufgenommen wird in den Medien. Man spricht vom Schauspiel im Zusammenhang mit dem Fußballspiel, und man spricht von Ballkünstlern. Flankenbälle können stilvoll herübergearbeitet werden und Torhüterparaden werden als elegant und schön bezeichnet.“ So der Basler Galerist Klaus Littmann zur Ausstellung „Fußball in der Vitrine“.