Museum Ladin: Preise für ladinische Kunst

Karin Ferrari (*1982), Veronika Moroder (*1992), Christian Niccoli (*1976), Christine Runggaldier (*1988), Valeria Stuflesser (*1996), Claus Vittur (*1967) und Gustav Willeit (*1975): So heißen die 7 Gewinner des Kunstwettbewerbs „Trienala Ladina 2023“, die ihre Werke von 16. Juni bis 5. November 2023 im Museum Ladin Ciastel de Tor in St. Martin in Thurn im Gadertal bei der gleichnamigen Ausstellung präsentieren werden.Unter vielen hochqualitativen Bewerbungen seitens junger aber auch etablierter Kunstschaffender ausgewählt hat die aus verschiedenen ladinischen Gebieten stammenden Kunstschaffenden eine international besetzte Jury; diese bestand aus Lisa Trockner, Geschäftsleiterin des Südtiroler Künstlerbundes, Thina Adams, Leiterin des Museums für Bergfotografie LUMEN am Kronplatz, dem Gadertaler Bildhauer Lois Anvidalfarei, Stefania Pitscheider Soraperra, Direktorin des Frauenmuseum Hittisau in Vorarlberg, und dem künstlerischen Leiter des Künstlerhaus Wien, Kunsthistoriker, Kurator und Autor Günther Oberhollenzer, der auch die Ausstellung Trienala Ladina 2023 kuratiert.Die Siegerin des Kunstwettbewerbs „Richard Agreiter - Ankauf einer Skulptur“ ist hingegen Sophie Eymond. Die 1991 in Clamart (F) geborene und seit 5 Jahren in St. Ulrich wohnhafte Künstlerin weist, so die Begründung der Jury, eine „unverwechselbare künstlerische Handschrift“ und ein „stringentes, hochqualitatives künstlerisches Gesamtwerk“ auf, verknüpfe traditionelle und zeitgenössische Ansätze, verbinde innovativ verschiedene Materialien und suche nach neuen Wegen des Skulpturenbegriffs. Die von der Jury ausgewählte Skulptur der jungen Französin, die vom Museum Ladin nun angekauft wird, drücke Persönlichkeit aus und habe trotz des bronzenen Herstellungsmaterials etwas Fragiles.Die genannten Wettbewerbe werden vom Museum Ladin im 3-Jahres-Rhythmus mit dem Ziel organisiert, das künstlerische Schaffen in den ladinischen Gebieten einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen, aufzuwerten und zu unterstützen.