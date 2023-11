Blasorchesterwettbewerb: Jugendkapelle Lana sichert sich 2. Platz

„Wir haben überhaupt nicht mit diesem Erfolg gerechnet“

Nach dem zweifachen Sieg der Südtiroler Daniel Niederegger und Martin Wieser beim internationalen Kapellmeisterwettbewerb „con brio WEST“ hat nun auch die Südtiroler Blasmusikjugend auf internationalem Parkett aufgetrumpft. Am Wettbewerb am Samstag, den 28. Oktober im Auditorium Grafenegg in Niederösterreich nahmen heuer 17 vereinseigene sowie vereinsübergreifende Jugendblasorchester, Musikschulorchester und Auswahlorchester teil.Sie traten je nach Altersdurchschnitt und Schwierigkeitsgrad des gespielten Repertoires in den Stufen „AJ“ (sehr leicht) bis „EJ“ (schwer) mit je einem Pflicht- und einem Selbstwahlstück an. „Der Wettbewerb verfolgt besonders das Ziel, jungen Musikerinnen und Musikern die Möglichkeit zu bieten, sich neben dem Einzelunterricht am Instrument orchestral weiterzuentwickeln und bereitet sie auf den folgenden Eintritt in die österreichischen Musikkapellen vor“, erklärte Bundesjugendreferent-Stellvertreter Gerhard Forman.„Landeck Wind“, das Jugendblasorchester der Landesmusikschule Landeck (Stufe „CJ“) unter der Leitung von Stefan Köhle belegte mit 94,75 Punkten den 1. Platz. Patz 3 ging mit 93,38 Punkten an das Jugendblasorchester „Groß St. Florian“ (Stufe „BJ“) aus der Steiermark unter der Leitung von Gerald Oswald.„Wir haben überhaupt nicht mit diesem Erfolg gerechnet“, sagte Martin Knoll, Kapellmeister der Bürgerkapelle Lana und Leiter der Jugendkapelle, nach der Preisverleihung am Samstag. Hannes Schrötter, Verbandsjugendleiter des Verbandes Südtiroler Musikkapellen (VSM) begleitete die Südtiroler und gratulierte als einer der Ersten: „Wir sind stolz auf euch!“