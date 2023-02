Bühne frei für Südtirols Musiktalente bei „Prima la musica 2023“

168 Solisten und 41 Ensembles aus Südtirol

Öffentliche Wertungsspiele in Toblach

Ergebnisse Tag für Tag online

Musikschüler aus Süd-, Nord- und Osttirol werden von Montag, 6. bis Donnerstag, 16. März, beim Gesamttiroler Landeswettbewerb „Prima la musica“ in Toblach auf der Bühne stehen. Insgesamt haben sich 817 junge Kandidaten angemeldet, darunter insgesamt 276 aus Südtirol.Die 168 Solisten und 41 Ensembles aus Südtirol kommen aus verschiedenen Musikschulen, dem Konservatorium „Claudio Monteverdi“, dem „Istituto musicale Antonio Vivaldi“ und aus den Gymnasien sowie den Mittelschulen des Landes mit Schwerpunkt Musik. Sie sind im Alter zwischen sechs und 21 Jahren und treten in verschiedenen Altersgruppen sowie Wertungskategorien an, um sich der Fach-Jury zu stellen, ein Feedback zu ihren Leistungen zu bekommen und sich mit anderen zu messen.Für Landesmusikschuldirektorin Alexandra Pedrotti ist der Landeswettbewerb über den musikalischen Wettstreit hinaus eine „wertvolle grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die Jugendliche in einem fairen musikalischen Wettstreit einander näherbringt“.Landesrat Philipp Achammer bedankt sich bei „den Organisatorinnen und Organisatoren sowie bei den Lehrpersonen für ihr Engagement und die intensive Vorbereitung, damit talentierte junge Musikerinnen und Musiker auf der renommierten Bühne von 'Prima la musica' zusammenkommen können“.Über die Bühne geht der Landeswettbewerb heuer in Toblach. Neben dem Hauptorganisator, der Tiroler Landesmusikdirektion, zeichnet die Südtiroler Landesmusikschuldirektion in Bozen, die Musikschule Oberes Pustertal und die Stiftung Euregio-Kulturzentrum Gustav Mahler Toblach für den Ablauf verantwortlich. „Dass dieser Wettbewerb heuer in Toblach stattfindet, bedeutet für uns eine große Ehre und Verantwortung, welche wir als Stiftung gerne mittragen und annehmen“, versichert Stiftungspräsident Sigisbert Mutschlechner.Die Wertungsspiele sind öffentlich und finden in Toblach an folgenden fünf Auftrittsorten statt: im Spiegelsaal, im Gustav-Mahler-Saal sowie im Kultur-Keller des Kulturzentrums Gustav Mahler, im Probelokal der Musikkapelle Toblach und in der Aula Magna der Mittelschule Toblach.Bewertet wird in den Solokategorien Holz- und Blechblasinstrumente, Schlagwerk sowie in der Kategorie Steirische Harmonika im Rahmen der Tiroler Sonderausschreibung „Volksmusik“, außerdem in den Kammermusikkategorien Klavier, Akkordeon, Streich- und Zupfinstrumente sowie Vokalensembles.Musikschuldirektor Walter Innerhofer bringt es auf den Punkt: „Für den Wettbewerbstag gilt unabhängig vom Ergebnis: Der Weg war das Ziel und jeder, der daran teilnimmt, hat schon gewonnen!“Die Ergebnisse werden am Ende des jeweiligen Wettbewerbstages um 18.30 Uhr im Gustav-Mahler-Saal im Rahmen einer öffentlichen Urkundenüberreichung bekannt gegeben sowie täglich ab zirka 20 Uhr im Webportal der Tiroler Landesmusikschulen unter www.tmsw.at veröffentlicht.Die Kandidaten mit den besten Wettbewerbsergebnissen nehmen anschließend am österreichischen Bundeswettbewerb teil, der vom 18. bis 29. Mai 2023 in Graz über die Bühne geht.