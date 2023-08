Busoni-Wettbewerb: Diese 13 Pianisten rücken in die nächste Runde auf

Die 13 zugelassenen Finalisten ■ Mikhaïl Bouzine ■ Antonio Chen Guang ■ Yubo Deng ■ Samuel Glicklich ■ Ron Maxim Huang ■ Song Hyeon Kim ■ Philipp Lynov ■ Arsenii Mun ■ Anthony Ratinov ■ Hanna Schwalbe ■ Mikhail Troshkin ■ Zitong Wang ■ Ryota Yamazaki

Heuer erstmals eine Senior-Jury

6 Finalisten werden am Sonntag bekannt gegeben

Im Rahmen der Solorunden des Busoni Wettbewerbs müssen die Finalistinnen dann 50-minütige Recitals darbieten, die neben einem zeitgenössischen Pflichtstück und einer Bach/Busoni-Transkription ein Werk des klassischen Sonaten Repertoires sowie weitere frei gewählte Stücke enthalten. Der Umfang des für den Wettbewerb vorzubereitenden Repertoires ist enorm.Die 13 Kandidaten werden am Samstag um 15 und 20 Uhr und am Sonntag um 10 und 15 Uhr im Konzerthaus Bozen ihren Solofinalbeitrag zur Aufführung bringen.Während dieses zweiten Wettbewerbsrunde werden 2 weitere Jurys im Saal zugegen sein: Junior-Jury und die Senior-Jury. Während des Solo Finales bilden gut 20 Schülerinnen und Schüler regionaler Musikschulen die Junior Jury, die 2023 zum bereits 4. Mal einen eigenen Preis unter den 13 Teilnehmerinnen an dieser Wettbewerbsrunde vergeben darf.Der Preisträger oder die Preisträgerin wird im Rahmen des Ferruccio Busoni Klavierfestivals 2024 nach Bozen zurückkehren und hier auftreten, und damit Teil eines Festivals sein, das seit Jahren die herausragenden Pianisten der Welt in seinem Programm zusammenbringt.Auch der oder die Preisträgerin der in diesem Jahr erstmalig eingesetzten Senior Jury, die sich aus leidenschaftlichen Musikliebhaberinnen aller Altersgruppen zusammensetzt, wird im Zuge dieses Konzertes auftreten.Am 27. August, am Ende dieser zweiten Solophase, werden dann die 6 Finalisten bekannt gegeben, die am 29., 30. und 31. August in der dritten Runde, dem Kammermusikfinale zu hören sind.