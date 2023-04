DJ MAEXX in Pichlberg: „Ein guter DJ brauch Feingefühl“

Martin Haberer: In erster Linie erwartet sie ein nettes Beisammensein unter Freunden in einer besonderen Location: Mitten in der Natur mit der herrlichen Kulisse der Sarner Alpen. Im Mittelpunkt des Events steht natürlich die Musik – und ich habe vor ein musikalisches Feuerwerk zu zünden. Die Location liegt direkt an der Bergstation des Skigebiets Reinswald und kann mit der Bahn erreicht werden. Es steht aber natürlich jedem frei, dass Naturerlebnis perfekt zu machen, indem er die 600 Höhenmeter zu Fuß in Angriff nimmt. Los geht es mit der Musik ab 12 Uhr.Haberer: Die Idee dazu hatte ich schon vor einigen Jahren, als ich am Hof meiner Schwiegermutter zwischen Lamas, Kartoffeln und Speck in der freien Natur aufgelegt und das Set live auf Facebook übertragen habe. Auf das positive Feedback, das ich damals erhalten habe, hin, wollte ich dieses Konzept weiter ausarbeiten und professionalisieren. Ich habe mein Equipment zusammengepackt und bin an die unmöglichsten Orte gegangen, um meine Musik aufzulegen. Mit professionellen Videoaufnahmen habe ich anschließend zum Beispiel Live-Sets am Kalterer See bei Sonnenaufgang oder auf den Steinernen Mandeln gespielt. Diese Auftritte erfolgten allesamt ohne Publikum und wurden als Video veröffentlicht. Eines davon ging viral. Da habe ich erkannt, welches Potenzial in dem Konzept liegt, Musik und Natur miteinander zu verbinden. Der nächste Schritt für mich ist nun, diese Verbindung erstmals auch vor einem Live-Publikum auf die Bühne zu bringen. Dafür braucht es natürlich eine passende Location, die nötige Infrastruktur und kompetente Partner. Thomas Gostner vom Berggasthaus Pichlberg hat in Zusammenarbeit mit den Reinswalder Bergbahnen, Disco Miró Club, Brasserie 1857 und First Avenue mich und meine Vision sofort tatkräftig unterstützt. Sie haben es möglich gemacht, dass am Samstag erstmals ein Publikum live vor Ort erleben kann, welche magische Energie aus guter Musik und einer wunderbaren Naturkulisse entstehen kann.Haberer: Ich gehe dabei einen anderen Weg, als die meisten DJs: Ich bereite mich relativ wenig vor. Ich bin zwar immer auf dem aktuellsten Stand, was die neusten Hits und musikalische Trends betrifft. Trotzdem ist jedes Live-Set ganz individuell ohne eine im Vorfeld geplante fixe Playlist. Ich weiß heute noch nicht, mit welchem Song es in Pichlberg losgeht oder wie ich mein Set abschließen werde. Die Arbeit des DJs ist es, zur richtigen Zeit, den richtigen Sound zu finden. Welche Songs ich wann spiele, wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst: etwa vom Wetter oder von der Stimmung. Für mich gilt es also flexibel und spontan zu bleiben und mich an die Gegebenheiten anzupassen.Haberer: Ein DJ brauch gutes Feingefühl für die Situation und muss auch vorausdenken können, damit er im richtigen Moment den richtigen Sound liefert. Dabei kann man es natürlich nicht jedem recht machen. Mir ist es wichtig zu betonen, dass es beim „Pure Nature Live Set“ nicht um typische Hütten- oder Apres Ski Musik handelt. Ich bewege mich in einer Musikrichtung, die wenig kommerziell und deshalb auch nicht sehr bekannt ist. Es ist also keine Musik zum mitsingen, sondern elektronische Musik, die für viele vielleicht Neuland bedeutet und die ganz besondere Stimmungen kreieren kann.Haberer: Mit diesem Thema beschäftige ich mich sehr viel. Ich selbst bin auch Schlagzeuger und mir macht es Spaß, live ein Instrument zu spielen. Als DJ ist es extrem schwierig, den Live-Charakter, den zum Beispiel eine Band rüberbringt, dem Publikum zu vermitteln. Deswegen arbeite ich häufig mit Live-Performern zusammen. Am Samstag wird beispielsweise ein Saxophonist mein Set begleiten. Bei einem anderen Event ist es vielleicht ein Pianist, der zu meiner House-Musik spielt oder ein Gitarrist. Ich bin ein großer Freund davon, auf diese Weise die Verbindung zwischen DJ- und Live-Musik zu suchen. Für viele Menschen ist ein DJ jemand, der nur am Beginn seines Sets einmal auf die Play-Taste drückt, aber es steckt viel mehr dahinter.Haberer: Ich war lange Zeit parallel als DJ und Drummer in Bands tätig. Angefangen hat es mit ersten Sets bei Geburtstagsfeiern, dann kamen die ersten Anfragen aus Pubs und Diskotheken. So bin ich in meine Tätigkeit als DJ immer tiefer hineingeschlittert, ohne es jemals wirklich geplant zu haben. Inzwischen arbeite ich seit 18 Jahren als DJ und freue mich sehr darüber, dass es mir ohne Zwang oder Druck gelungen ist, mein Hobby zu meinem Beruf zu machen.Haberer: Es war früher schon schwierig, den Durchbruch als Musiker zu schaffen, aber ich glaube, dass es heute noch weit schwieriger ist. Heute steht größtenteils nicht mehr die Musik an sich im Vordergrund. Wichtiger ist viel mehr, wie sich jemand vermarkten kann, das persönliche Image und das Management dahinter. Oft geht es auch einfach darum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Vor 15 Jahren bin ich einmal in der Woche in den Plattenladen gefahren und habe mir dort die 6 oder 7 neusten Platten mitgenommen. Heute kann jeder seine Produktion online stellen und wir sprechen von tausenden neuen Songs wöchentlich. Da noch herauszustechen ist sehr schwierig geworden, aber nicht unmöglich.