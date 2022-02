Die Hoffnung war groß, dass es für die ganz große Sensation reichen könnte: Julian Angerer und Nora Pider von ANGER galten über weite Strecken als einer der Favoriten, Österreich beim diesjährigen Eurovision Song Contest zu vertreten.Am Dienstag hat der ORF schließlich die endgültige Entscheidung gefällt und sich gegen das Duo aus Brixen entschieden ( STOL hat berichtet ).Wie es den beiden Musikern geht, nachdem ihr ESC-Traum nun doch geplatzt ist, erzählen sie im Interview mit s+.Julian Angerer: Es war eine wertvolle Erfahrung für uns, auch wenn die Enttäuschung jetzt groß ist. Der Medienrummel ist immer noch groß und wir haben seit der Entscheidung gegen uns sehr viele liebe Nachrichten und Anrufe erhalten. Das baut uns auf. Uns wirft prinzipiell wenig aus der Bahn und nach 2 Jahren Pandemie sind wir relativ erprobt, was Absagen anbelangt. Nichtsdestotrotz wären wir gerne nach Turin gefahren. Es war bis zum Schluss ein Kopf an Kopf Rennen. Die ORF-Programmdirektion hat es sich bei der Entscheidung nicht leicht gemacht und diese deshalb auch öfters vertagt. Zum Schluss kann es nur einen Gewinner geben. Dieses Mal müssen wir mit dem 2. Platz zufrieden sein.Nora Pider: Der Chef Scout von ESC-Austria, Eberhard Forcher, hat uns selbst angerufen. Wir haben dann sehr lange geredet. Er wäre gerne mit uns hingefahren. Zum Schluss haben wir ihn mehr trösten müssen als er uns (lacht). An dieser Stelle möchten wir Eberhard nochmal danken, er ist ein besonderer Mensch und hat immer an uns geglaubt. Hoffentlich führen unsere Wege in Zukunft wieder zueinander.Angerer: Ich denke, wir hätten die besseren Karten gehabt, was Live-Performance und Bühnenpräsenz anbelangt. DJ LUM!X kann aber die besseren Streaming Zahlen vorweisen und hatte Unterstützung von einem sehr großen Plattenlabel. Nicht zuletzt will die ORF-Direktion mit dieser Entscheidung auch ein Zeichen setzen für die Jugend, die wegen der Pandemie besonders gelitten hat.Pider: Viel. Es war ein sehr intensiver Prozess mit unzähligen Herausforderungen. 30 Künstler hatten es in die engere Auswahl geschafft, ab September wurde das Feld dann immer kleiner und schließlich waren wir im Finale mit nur einem weiteren Act. Wir haben in dieser Zeit sehr viel gelernt, mit neuen, interessanten Menschen zusammengearbeitet, sowie einen Song geschrieben und produziert, auf den wir sehr stolz sind: „Das Meer“ hat von der ESC-ExpertInnen-Jury die beste Wertung bekommen. Wir freuen uns jetzt darauf euch den Song zu zeigen. Er ist in 3 Sprachen und es geht darum keine Angst zu haben.Angerer: Wir arbeiten intensiv an unserem zweiten Album. Die Single „Das Meer“ wird noch im März erscheinen. Außerdem planen wir gerade wieder viele Konzerte und hoffen sehr bald auch wieder in Südtirol spielen zu können.

