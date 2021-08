European Union Youth Orchestra kehrt nach Bozen zurück

Die erste Gruppe, zu Ehren des Gründers und ersten Musikdirektors Claudio Abbado „Claudio“ genannt, wird am heutigen Montagabend des im Stadttheater auftreten. Der spanische Dirigent Pablo Heras-Casado, der bereits beim Eröffnungskonzert von Bolzano Festival Bozen am Pult des Mahler Akademie Orchesters stand, dirigiert Edward Elgars Konzert für Cello und Orchester in e-Moll mit dem Cellisten Alban Gerhardt und Johannes Brahms’ Symphonie Nr. 3 in F-Dur. Beginn ist um 20:30 Uhr.In Erinnerung an EUYO-Gründungspräsidentin Joy Bryer trägt die zweite Orchestergruppe den Namen „Joy“ und wird eine Woche in Bozen verbringen um unter Anleitung hochkarätiger Tutoren zu proben.Am Ende dieser Zeit steht das zweite Konzert am 17. August, ebenfalls um 20:30 Uhr im Stadttheater. EUYO Chefdirigent Vasily Petrenko wird das Orchester dann bei der Aufführung von Carl Maria von Webers Freischütz-Ouvertüre, gefolgt von Michael Nymans Where the Bee Dances für Sopran Saxophon und Kammerorchester, einem 1991 komponierten Stück leiten. Für die aufgrund neuerlicher Verschärfungen der Einreiseregelungen verhinderte Jess Gillam konnte der portugiesische Saxophonist Ricardo Pires als Solist verpflichtet werden. Das Konzert endet mit Jean Sibelius Symphonie Nr. 2 in D-Dur.Während der Residenz in Bozen werden EUYO-Musiker auch vorbereitende Gespräche für die Conference on the Future of Europe führen, eine Initiative der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments zur Involvierung von Bürgern in die Debatte über die Zukunft der Staatengemeinschaft.

