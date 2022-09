Horowitz Hommage dreier ukrainischer Pianisten

Antonii Baryshevskyi. - Foto: © Busoni-Mahler-Foundation

Zahllose Kandidaten und Preisträger des Busoni Wettbewerbs stammen aus der Ukraine, unter ihnen etwa auch die in Charkiw geborene Anna Kravchenko (1. Preis 1992), aber auch jene 3 jungen ukrainischen Pianisten, die am 1. September dem großen, in Kiew geborenen Vladimir Horowitz ihre Hommage erweisen werden. Alle 3 - Illia Ovcharenko, Roman Lopatynskyi und Antonii Baryshevskyi – sind zugleich Preisträger des Busoni Wettbewerbs und des in Kiew ansässigen Horowitz Wettbewerbs.Der nun bereits 6 Monate andauernde Krieg verleiht diesem schon im vergangenen Jahr fixierten Programmpunkt eine zum Zeitpunkt der Planung kaum absehbare Konnotation.Vladimir Horowitz gilt als einer der bedeutendsten Pianisten aller Zeiten. Sein Aufstieg zu Weltruhm war unaufhaltsam, nachdem er 1925 Russland in Richtung nach Deutschland verließ: seine schillernden Debüt Konzerte in Europa und Amerika, ebenso wie seine Tonträger Einspielungen brachten ihm den Ruf des „Virtuosen ohne Grenzen“ ein. Seine Konzerte waren auf der ganzen Welt ausverkauft, bereits zu Lebzeiten war er eine Legende, inspiriert von Momenten wie seinem Konzert in Moskau am 21. April 1986 – 61 Jahre, nachdem er die Sowjetunion verlassen hatte.Illia Ovcharenko (*Chernikov, 2001), Roman Lopatynskyi (*Kyiv, 1993) und Antonii Baryshevskyi (*Kyiv, 1988) sind 3 ukrainische Pianisten der jüngeren Generation, die ihrerseits sowohl beim Horowitz Wettbewerb, als auch dem Busoni Wettbewerb erfolgreich teilgenommen haben.Während Ovcharenko, der jüngste unter ihnen, gegenwärtig noch in Israel seine Studien vervollständigt, lebt Baryshevskyi aktuell in den Niederlanden, Lopatynskyi jedoch auch weiterhin in der Ukraine. Die 3 erweisen dem Giganten Horowitz im Zuge eines 3-teiligen Abends im Merkantilgebäude ihre persönliche Hommage. Ovcharenko wird Werke von Chopin, Schubert und Schumann, Lopatynskyi Kompositionen von Mozart, Schubert, Schumann spielen. Baryshevskyi, der in diesem Jahr auch Juror beim Glocal Piano Project des Busoni sein wird, bringt Musik von Schubert, Scarlatti und Bizet zum Vortrag.