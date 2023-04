Hubert von Goisern kommt nach Brixen

Boulder-Stadion wird kurzerhand umgebaut

Am 2. Juni, nur einer Woche vor dem Boulder Weltcup, kommt kein Geringerer als der bekannte österreichische Liedermacher und Weltmusiker Hubert von Goisern nach Brixen. Mit seiner Band wird er genau auf jener Bühne auftreten, auf der nur wenige Tage später (vom 9. bis 11. Juni) die besten Klettererinnen und Kletterer der Welt um den Sieg im Boulder Weltcup kämpfen.Mit Songs wie „Koa Hiatamadl“, „Brenna tuats guat“ oder „Weit, weit weg“ machte sich der Sänger einen Namen in der Künstlerszene. Nun kommt er mit seiner Band nach Brixen – mit dabei bekannte Hits aus den vergangenen Jahrzehnten, aber auch Songs aus seinem aktuellen Album „Zeiten & Zeichen“. Ein Album, das eine überwältigende Vielfalt präsentiert, das dynamisch, freudvoll, kritisch, besonnen und druckvoll zugleich ist.Performt werden die Goisern-Songs in einer extravaganten Freiluft-Location: Das Boulder-Stadion des Kletterzentrums Vertikale, im Zentrum von Brixen, wird kurzerhand konzerttauglich umgebaut, um beste Akustik, gigantische Stimmung und eine unbeschreibliche Atmosphäre zu schaffen.Die Tribüne, die auch für den Boulder Weltcup aufgebaut wird, fasst bis zu 3000 Menschen. Tickets sind ab sofort zum Preis von 55 Euro online auf www.climbingworldcup-brixen.it und an der Kasse des Kletterzentrums Vertikale in Brixen erhältlich. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass auf das Konzertgelände ab 18 Uhr. Für Speis und Trank ist gesorgt.Freuen Sie sich auf den besten, ausgereiftesten, spektakulärsten Hubert von Goisern, den es je gab – live in Brixen! Es wird laut, energiegeladen und intensiv. Ohren auf und durch!Infos: www.climbingworldcup-brixen.it