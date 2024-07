Jazz für alle

„Geistermusik“ am Mittwoch

Quartett aus Frankreich

Akustischer und visueller Leckerbissen

Nach dem ersten Wochenende nimmt das Südtirol Jazzfestival Alto Adige so richtig Fahrt auf. Das heutige Abendprogramm bietet an drei Standorten herausragende Musik: Um 21 Uhr präsentieren die dänische Saxophonistin Mette Rasmussen und die US-amerikanische Schlagzeugerin Savannah Harris im Kapuzinerpark in Bozen – dem Basecamp des Festivals – ihr gemeinsames Projekt ØKSE.Ebenfalls um 21 Uhr kombinieren Daniel Erdmann (Saxophon), Fabiana Striffler (Violine) und Jim Hart (Vibraphon) in der Erhardgasse in der Brixner Altstadt musikalisches Material aus mehreren Jahrhunderten – vom Barock bis zur Atonalität – zu raffiniert mehrdeutigen Stücken. Um 23.30 Uhr folgt im Batzen Sudwerk ein Nachtkonzert, in dem das Trio Crutches seine mit komplexen Metren und ausgedehnten Improvisationen angereicherte „Fahrstuhlmusik für Klaustrophobiker“ vorstellt.Der Mittwoch beginnt im Festivalprogramm am Vormittag mit kontaktfreier „Geistermusik“: In der Brennerei Roner in Tramin (11 Uhr) und im Treffpunkt Sein in Mals (18 Uhr) treten der Gitarrist Peter Rom und die US-amerikanische Musikerin Pamelia Stickney auf, die in diesem Konzert das in der Sowjetunion vor 100 Jahren erfundene Theremin spielt. Stickneys Bewegungen erzeugen Töne in einem elektromagnetischen Feld, ohne dass dieses Instrument physisch berührt wird.Um 18 Uhr begleiten die Pianistin Olga Reznichenko, der Saxophonist Daniel Erdmann und die Schlagzeugerin Francesca Remigi im Fimclub in Bozen den Stummfilm Mr. Radio aus dem Jahr 1924.Jeweils um 21 Uhr gastiert das aus Frankreich anreisende Quartett Inui im harpf Getränkeladen in Bruneck und die mehrfach ausgezeichnete Sängerin Camilla Battaglia, Simone Graziano – einer der wichtigsten Pianisten des italienischen Jazz – und der in Bern lebende Drummer Julian Sartorius präsentieren im Kapuzinerpark in Bozen das Ergebnis einer Jazzresidency.Um 23 Uhr folgt dann ein akustischer und visueller Leckerbissen: Die aus Südtirol stammende Bassistin Ruth Goller, die Vokalistinnen Lauren Kinsella und Alice Grant sowie der Schlagzeuger Max Andrzejewski ziehen sich weiße Masken an und betreten als vielgestaltiges Meeresungeheuer „Skylla“ mitten in der Messehalle in Bozen einen breiten Klangraum, der vom bulgarischen Folk über den Punk bis zum Free Jazz reicht.