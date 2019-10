Kastelruth im Bann des 35. Spatzenfestes

Im großen Zelt beim Tirlerhof machten Andy Borg & Nick P. am Mittwoch den Anfang. Der Donnerstag gehörte dann den Fans und den geehrten Fanclubs.





Stargast 2019 ist Rosanna Rocci, das „italienische Temperamentbündel“. Rosanna Rocci ist der Wirbelwind der Schlagerbranche und der musikalische Vulkan der guten Laune. Sie gab am Freitag ihr Bestes und erhielt einen Riesenapplaus.Zuvor hatten die Rodensteiner, die Amigos, Publikumsliebling Alexander Rier und die „Kastelruther Spatzen“ aufgespielt.Im großen Zelt gab es einen Sonderbereich, in dem Besucher ein 4-Gänge-Menü genießen und das Geschehen von den besten Plätzen aus verfolgen konnten.„Das ‚Spatzen‘-Fest geht am Samstag mit den ‚jungen Zillertalern‘ weiter, am Sonntag spielen die Vaiolets“, sagt Organisationschef Richard Fill.

ds