Konzert in Neustift: Jugendchor Österreich mit Südtiroler Beteiligung

Erich Deltedesco - Foto: © fm

Erich Deltedesco: Seit der Gründung des Jugendchores Österreich 2014 sind immer auch 4 Sängerinnen und Sänger vom Landesjugendchor Südtirol dabei. Eine besondere Würdigung erfuhr Südtirol bereits 2015, als der Jugendchor Österreich kurz nach seiner Gründung seine allererste Probenwoche in Burgeis und seine Konzertpremiere im Kurhaus in Meran abhielt. Auch mit dem Chorverband Österreich verbindet uns seit jeher eine enge Zusammenarbeit. 2022 wurde der Südtiroler Chorverband ordentliches Mitglied des Chorverbandes Österreich.Deltedesco: In jedem Jahr gastiert der Jugendchor Österreich in einem anderen Bundesland, heuer eben in Tirol. Der Chorverband Tirol hat uns eingeladen, ein Konzert in Südtirol abzuhalten. Diese Einladung haben wir natürlich sehr gerne angenommen. Sie zeigt auch unsere enge Freundschaft mit dem Chorverband Tirol.Deltedesco: Unter der künstlerischen Leitung von Franz Herzog und Agnes Schnabl präsentieren die 40 Sänger und Sängerinnen am 21. Juli in der Stiftsbasilika von Neustift ab 19.30 Uhr vor allem Lieder, die die Gegensätzlichkeit unseres Lebens ausdrücken. Der Konzerttitel Sunaj ist nämlich das Anagramm von Janus, dem Gott der Gegensätze. Die Lieder handeln also von Geburt und Tod, Verzweiflung und Hoffnung, unerfüllter Liebe und Liebesglück und anderen Gegensätzen des Seins und betreffen so wohl uns alle.