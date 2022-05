Leonkoro Quartet – Power und Präsenz Leonkoro Quartet – Power und Präsenz

Junge Interpreten und ungewöhnliche, kleine Konzertbühnen, das ist das „Schlern Music“. Von Donnerstag bis Sonntag sind die jungen Musiker in Völs zu hören – auch das Leonkoro Quartet, das sich am Samstag den Grand Prix beim Streichquartett Wettbewerb in Bordeaux sichern konnte.