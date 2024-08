Musikstars in Meran: Rolando Villazón und das Barockorchester Lautten

Das Janoska Ensemble - Foto: © Andreas Bltesnich

Ein Highlight im Kursaal: Mit italienischer und deutscher Musik aus dem 16. und 17. Jahrhundert eröffnen das Barockorchester Lautten Compagney Berlin und der international gefeierte Tenor Rolando Villazón – einer der versiertesten und zugleich vielseitigsten Sänger der Weltmusikszene – am 22. August das südtirol festival meran 2024. Beginn: 20.30 Uhr.Am 24. und 25. August stellt sich das Streichquartett Quatour Arod auf Schloss Baslan in Tscherms und auf Schloss Schenna vor und am 26. August feiert das Janoska Ensemble im Kursaal mit seinem einzigartigen „Janoska Style“ Komponisten, die das „freie Musizieren“ beherrschten wie Bach, Bartók oder Brahms – „Schutzheilige“ und Vorbilder des Quartetts, deren Namen zudem mit einem „B“ beginnen, wie auch Brubeck, Bernstein oder Beethoven, dessen neun Sinfonien in einer einzigartigen Neun-Minuten-Fassung zu hören sein werden.Am 27. August stellen das Wiener Kammerorchester, Sebastian Knauer (Klavier) und Morten Friis vom legendären Safri Duo (Vibraphon) im Kursaal „klassische“ und „neue“ Musik vor: Der in Meran lebende Komponist Marcello Fera verfremdet an diesem Abend Corellis Follia-Variationen, Tschaikowsky erinnert sich an eine Frühlingsidylle in Florenz und Arash Safaian schreibt zeitgenössische Musik über Bach, in der man Bach hört, ohne Bach zu hören.Ein weiterer Höhepunkt im Festival-Programm ist am 29. August das einzige italienische Gastspiel des Pittsburgh Symphony Orchestra . Die Europatournee des US-amerikanischen Klangkörpers unter der Leitung seines Musikdirektors Manfred Honeck und mit dem Pianisten Yefim Bronfman beginnt am 22. August im Großen Festspielhaus in Salzburg und wird in bedeutenden europäischen Musikzentren fortgesetzt, wie in der Elbphilharmonie in Hamburg, im Wiener Konzerthaus oder im Kursaal in Meran . Das Konzert beginnt dort um 20.30 Uhr.