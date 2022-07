Nachgefragt bei Andreas Gabalier

[email protected]

Schicken Sie uns via E-Mail Ihre ganz persönliche Frage für Andy (Adresse siehe unten), und wir stellen Sie dem Sänger am kommenden Donnerstag, 7. Juli. Dann nämlich tritt Gabalier im Rahmen des Maia Music Festivals am Meraner Pferderennplatz auf. Und der sympathische Star hat versprochen, sich ein bisschen Zeit für die besten Fragen der „Dolomiten“- und STOL-Leserinnen und -Leser zu nehmen.Die Antworten sind dann auf der Leute-heute-Seite der „Dolomiten“ und auf Südtirol Online zu lesen. Für das Gabalier-Konzert in Meran gibt es noch Karten. Diese sind im Vorverkauf in allen Athesia-Buchhandlungen und online unter www.ticketone.it erhältlich.Dieser Auftritt wird sein einziger im Umkreis von weit über 200 Kilometern sein; neben dem Großkonzert in München ist es außerdem einer der wenigen Auftritte des Künstlers im südlichen deutschen Sprachraum.