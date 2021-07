Pablo Heras-Casado: „Ich glaube nicht an Spezialisierung“

Seit Montag verweilt er in Bozen, wo er mit den Studenten der Mahler Akademie die Arbeit vertieft. Am 28. Juli wird mit den Früchten dieses intensiven Prozesses das Bolzano Festival Bozen im Konzerthaus eröffnet, Pablo Heras-Casado leitet das Eröffnungskonzert, das am 29. Juli als Sonderkonzert für Pflegepersonal und Ärzte der Südtiroler Sanitätsbetriebe wiederholt wird und ist bereits am 9. August am Pult des European Union Youth Orchestra im Stadttheater zu erleben.