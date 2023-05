„prima la musica“: Junge Südtiroler Musiktalente brillieren in Graz

73 junge Musiktalente aus Südtirol in Graz

Bundeswettbewerb spiegelt Ausbildungsstandards wider

PLM-Bundeswettbewerb 2024 in Brixen

Der diesjährige Bundeswettbewerb „prima la musica“ ist am vergangenen Montag in Graz in der Steiermark abgeschlossen worden. Insgesamt 844 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Bundesländern Österreichs und aus Südtirol sind vom 18. bis 29. Mai in den musikalischen Wettstreit getreten. Sie hatten sich dafür in den jeweiligen Landesausscheidungen mit ihren hervorragenden Leistungen qualifiziert.Südtirol war mit insgesamt 73 jungen Musiktalenten, die entweder solistisch oder in Ensembles auftraten, in der steirischen Landeshauptstadt vertreten. Sie traten vor fachkundige Jurys, die aus nationalen und internationalen Mitgliedern zusammengesetzt waren und die künstlerische Gesamtleistung bewerteten.Dabei zählen die musikalische Ausdrucksfähigkeit, die Darstellung der Werke, die technische Basis, die Kenntnis der Stilistik, die überzeugende künstlerische Gestaltung, die Intensität der Aussage und die Qualität der Programmzusammenstellung. Aus Südtirol gab es in diesem Jahr 44 solistische Beiträge – davon 14 in den „plus-Kategorien“ - sowie elf Wertungen mit 29 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der Kammermusik.Die Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen im Alter zwischen 10 und 19 Jahren waren also gefordert und haben sich in den letzten Monaten gemeinsam mit ihren Lehrpersonen intensiv auf den Wettbewerb vorbereitet. „Ein gut abgestimmtes Teamwork zwischen Schülerin oder Schüler, Lehrperson und Elternhaus ist dabei besonders wichtig“, unterstreicht Landesmusikschuldirektorin Alexandra Pedrotti. „Ebenso sind wir als Bildungsinstitutionen darin gefordert, die Teilnehmenden bestmöglich zu unterstützen, damit sie diese Herausforderungen im Rahmen ihres eng getakteten Schulalltags bewältigen können.“Die Landesmusikschuldirektorin zeigt sich beeindruckt von der Qualität der dargebotenen Leistungen, die „zum Teil in einer Präzision und Perfektion ausgeführt werden, welche an jene von professionellen Musikerinnen und Musikern heranreicht“. Entsprechend bemerkenswert und herausragend sind die Ergebnisse ausgefallen. Darüber erfreut, zieht die Landesmusikschuldirektorin den Rückschluss auf die geleistete musikalische Bildungsarbeit in Südtirol, da „der Bundeswettbewerb von 'prima la musica' stets auch eine Standortbestimmung der aktuellen Ausbildungsstandards an den Musikschulen, Konservatorien und Musikhochschulen Österreichs und Südtirols ist“.Der Bundeswettbewerb „prima la musica“ wird von der Wettbewerbsorganisation der österreichischen Bundesländer „Musik der Jugend“ ausgerichtet und findet jedes Jahr in einem anderen Bundesland statt. Alle zehn Jahre ist Südtirol Austragungsort, so findet der Bundeswettbewerb nächstes Jahr in Brixen statt.