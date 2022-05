Schlern Music 2022: Kammermusik unterm Schlern

Der andalusische Klarinettist Pablo Barragán ist einer von vielen besonderen Künstlern, die bei Schlern Music 2022 zu sehen sein werden. - Foto: © Schlern Music 2022 / Luis Castilla

Das Leonkoro Quartet will die Besucher der Schlern Music 2022 mit guter Musik verwöhnen. - Foto: © Schlern Music 2022 / Nikolaj Lund

Das Event wird auch seine Handschrift tragen, denn Samuele Telari wird bei Schlern Music 2022 ebenso für großartige, musikalische Unterhaltung sorgen, wie die anderen Acts. - Foto: © Schlern Music 2022 / kaupo kikkas

Das mit aufstrebenden Protagonisten der europäischen Kammermusikszene besetzte Festival Schlern Music fackelte bereits 2019 ein schillerndes Feuerwerk an besonderen Spielorten ab, das ein ganzes Dorf und seine Besucher in seinen Bann zog.Am 19.-22. Mai 2022 ist es wieder so weit und man darf hohe Erwartungen haben: gerade erst hat das jüngere der beiden eingeladenen Streichquartette den wichtigen, alle 3 Jahre stattfindenden Streichquartett Wettbewerb in Bordeaux gewonnen.Mit dem Leonkoro und dem Simply Quartet bringt Schlern Music somit die Bordeaux Gewinner von 2019 und 2022 auf die gleichen Bühnen, wo sie sich in wechselnden Programmkonstellationen mit dem Akkordeonisten Samuele Telari, der im Februar im Sonderkonzert des Haydn Orchesters in Bozen zu erleben war und dem spanischen Klarinettisten Pablo Barragán verschränken.Ebenfalls auf dem Programm steht ein gemeinsames Konzert mit dem Kirchenchor Völs am Schlern. Für vier Tage wird Völs am Schlern zum Brennpunkt klassischer Musik in Südtirol. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei.Die Hauptrolle bei einem Kammermusikfestival kommt der Musik zu. Was Schlern Music jedoch auszeichnet sind die Begegnungen zwischen Interpreten und Publikum und eine unkomplizierte, unakademische Musikvermittlung.Den sorgfältig ausgewählten, unkonventionellen Spielorten kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, denn aus der Gastfreundschaft unserer Partner entsteht die Atmosphäre, die jedes Konzert einzigartig und anders macht, abgerundet mit kleinen aber feinen zum Ort passenden kulinarischen Akzenten. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf regionalen Spezialitäten, den Qualitätsprodukten der vielen Völser Direktvermarkter und natürlich den Weinen der Völser Winzer.Donnerstag, 19.05.202217 Uhr, Romantik Hotel Turm Bar: Preludio mit dem Simply Quartet21 Uhr, Stangler Hof: Opening mit Samuele Telari & Pablo Barragán, Simply Quartet, Leonkoro QuartetAperitifbuffet ab 19 Uhr www.stanglerhof.bz.it!Freitag 20. Mai 202214 Uhr, Kirchlein St. Kathrein Völser Aicha: Landpartie mit Leonkoro Quartet & Pablo BarragánEinführung in die besonderen Fresken an der Außenfassade vor Konzertbeginn!17 Uhr, Prackfoler Hof Völser Aicha: Landpartie II mit dem Simply Quartet& Pablo Barragán21 Uhr, Tischlerei Malfertheiner, St. Anton Quartettabend mit dem Leonkoro QuartetSamstag, 21.05.202211 Uhr, Caroma Kaffeerösterei: Matinée mit Samuele Telari & Pablo Barragán, Simply Quartet, Leonkoro Quartetab 10 Uhr besteht die Möglichkeit, das sonst nur Anmeldung geöffnete Coffiseum zu besichtigen!17 Uhr, Jogwiese: Im Bergwald mit Samuele Telari & Pablo Barragan (Nur bei perfekten Wetterbedingungen, sonst im Hotel Heubad. Wird um 12 Uhr auf www.schlernmusic.it bekannt gegeben.)20.30 Uhr, Pfarrkirche: Spirituelle Reise mit dem Simply Quartet, Pablo Barragán & Kirchenchor Völs am SchlernSonntag, 22.05.202211 Uhr, Schloss Prösels: Finale mit Samuele Telari & Pablo Barragán, Simply Quartet, Leonkoro QuartetBei gutem Wetter im Innenhof, sonst innerhalb des SchlossesAlle Spielorte im Überblick: https://bit.ly/schlernmusic2022www.schlernmusic.it