SIDO live im MPH-Bruneck, die ersten Bilder

Der tempor√§re Club im ehemaligen Michael Pacher Haus hat f√ľr wenige, gez√§hlte Abende im Jahr ge√∂ffnet und soll Jugendkultur- und Subkulturevents in der Rienzstadt aufwerten. Unterst√ľtzt von der Gemeinde, Tourismusverein und Jugendorganisationen soll die ungen√ľtzte Struktur Junggebliebenen und Jugendlichen zug√§nglich gemacht werden.‚ÄěSido ist immer wieder ein Erlebnis. Es ist das 2. Mal, dass wir ihn einladen und alle sind mit einem Lachen im Gesicht nach Hause gegangen. S√ľdtirol braucht auch im Winter mehr Konzerte wie dieses‚Äú, so die Veranstalter und Betreiber von der Eventfirma Wingman Events. Vor Sido waren die lokalen Musiker Budo202 sowie Sam D und Chris Frank auf der B√ľhne.Viele Freunde in Bruneck hat sich Sido gemacht indem er mit einem HC Pustertal Leibchen auf die B√ľhne kam und seine Hits rappte wie ‚ÄěAstronaut‚Äú oder ‚ÄěBilder im Kopf‚Äú.