Spitzenklasse: Jugend-Brass-Band Südtirol ist Vize-Europameister

Erleichterung unmittelbar nach dem Auftritt in Malmö. - Foto: © LPA/Musikschuldirektion

Dirigent Johann Finatzer (links) und Organisator Bernhard Pircher freuen sich über den Erfolg beim European Youth Brass Band Contest (EYBBC). - Foto: © LPA/Musikschuldirektion

Überetscher in ihrer Kategorie Europameister

In Malmö in Schweden ist am vergangenen Wochenende die 44. Auflage des europäischen Wettbewerbs für Brassbands über die Bühne gegangen.Neben den Brass-Band-Meisterschaften gab es wie auch in den letzten Jahren einen European Youth Brass Band Contest (EYBBC) für Nachwuchs-Brass-Bands.In der Kategorie „Development“ konnte die Jugend-Brass-Band Südtirol unter dem Dirigat von Johann Finatzer mit dem zweiten Preis prompt ein sensationelles Ergebnis einfahren. Bei ihrer ersten Teilnahme überhaupt an dem Wettbewerb überholten sie unter anderem 5 Bands, die mehrfache staatliche und internationale Wettbewerbe für sich entschieden haben. Lediglich die Nationale Jugend-Brass-Band aus Norwegen, die „Smoras Skolemusikk“, konnte die Südtiroler um 2 Punkte schlagen.Die 36 Nachwuchstalente mit ihrem Dirigenten und mit Organisator Bernhard Pircher freuen sich über das großartige Ergebnis: „Wir sind dankbar und überaus glücklich, bei diesem renommierten Wettbewerb ganz vorne dabei gewesen zu sein.“Die Brass-Band Überetsch, die unter der Leitung von Johann Finatzer ebenso in Malmö auf der Bühne stand, wurde Europameister in der Kategorie „Challenge“ des EBBC.