St. Pölten: Frequency-Festival elektrisiert die Massen

Das Frequency Festival soll um die 150.000 Besucher nach St. pölten locken. - Foto: © APA / FLORIAN WIESER

Internationale Top Acts auch am Freitag und Samstag erwartet

Rund 150.000 Menschen aus nah und fern verbringen das Wochenende in St. Pölten, wo zurzeit eines der größten Musikfestivals Österreichs stattfindet. Auch zahlreiche Südtiroler machen sich jährlich auf den Weg nach Niederösterreich, um die Auftritte von internationalen Künstlerinnen und Künstler hautnah mitzuerleben.Der Startschuss für das Festival erfolgte am gestrigen Donnerstag. Für das musikalische Highlight des Abends sorgte US-Rapper Macklemore, der die Massen mit seiner Musik und speziellen Showeinlagen elektrisierte. Er zählte zusammen mit Robin Schulz, den Nu-Metallern Limp Bizkit vor und den Ärzten nach ihm zu den Headlinern des gestrigen Abends.Am heutigen Freitagabend sollen unter anderem der britische Rapper Central Cee und die Imagine Dragons auf dem Festival, wo für jeden Musikgeschmack etwas mit dabei ist, für gute Stimmung sorgen.Das Frequency Festival endet am Samstag mit dem Auftritt des niederländischen Djs Armin van Buuren, der die „Space Stage“ noch ein letztes Mal zum Beben bringen soll.Damit die Festivalbesucher sicher nach Hause kommen, gibt es in diesem Jahr erstmals die Möglichkeit, nach dem Konzert mit der Bahn nach Wien zurückzuehren. Von Freitag bis Sonntag fährt hierfür um 2.10 Uhr ein Zug in die österreichische Hauptstadt.